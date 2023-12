„Nem kicsit kapott frászt a családom” – Rékasi Károlynak mérlegelni kellett: elveszíti lábát, vagy feladja a Farm VIP versenyt

A Farm VIP szerdai adásában Rékasi Károly számára véget ért a verseny. A színész a Borsnak elárulta, hosszabb mérlegelés után, a műsor producerével hozták meg a döntést, miután a kórházban a vizsgálatok eredményei semmi jóval nem kecsegtették.

– A nézők a vágóasztalon született adásokból formálnak véleményt, legyen szó egyes személyekről vagy magáról a játékról. Ott voltam, mert azt gondolták a szervezők, rendezők, hogy ennek a pasinak a jelenléte érdekes lehet. Én viszont a megélt élményeim alapján tudok beszélni a történtekről – kezdte lapunknak.

Nekem pokoli volt megélni – hiszen sokkal hosszabb időre készültem –, hogy egy tőlem független dolog miatt kellett megválnom a Farm VIP-tól.

– Nem tudtam mit csinálni, mert a szervezetem így reagált a túlterhelésre. Az orvosok először egy mélyvénás trombózisra gyanakodtak, ami önmagában is már komoly dolog, aztán kiderült, hogy egy pangó folyadék okoz újabb problémákat a lábamban, ami gátolja a keringést. Amennyiben ez nem tud eltávozni, műtétre kerül sor, vagy a legrosszabb esetben elhal a végtag, és elveszíthetem a lábamat. Az előre vetített lehetőségektől pedig igenis megijedtem, elmondták, amennyiben nem jegelem, és nem pihentetem minimum 10-12 napon keresztül, ezekkel következményekkel számolnom kell.

A kórházban töltöttem az éjszaka jelentős részét, reggel érkezett meg a producer, vele közösen hoztuk meg a döntést.

– Én is úgy gondoltam, nincs értelme, hogy közel két héten át fölpolcolt, jegelt lábbak csak feküdjek, ezzel gátolva a versenytársaim előrejutását – mesélte érdeklődésünkre.

Csapattársaira is alaposan ráijesztett (Fotó: TV2)

„Annyi mindent éltem túl, hogy nem ijedek meg a legrosszabbtól sem”

Rékasi Károly először nem vette komolyan a jeleket, ugyanúgy végezte a termelési feladatban rábízott munkákat, ahogy azt mindig is tette. Mindaddig, míg versenytársai hívták fel a figyelmét, valami nincs rendben a lábával.

– Amikor a napi feladat után összeült a csapat, egyikük kérdezett rá, látom-e, hogy másfélszeresére duzzadt az alsó lábszáram. A lányok és Zsolti gazda unszolására vállaltam, hogy bevigyenek a kórházba. Bevallom őszintén, összeomlottam a diagnózis hallatán – fűzte hozzá.

A színművész nem csak a műsorkészítőkre és a csapattársaira, hanem hazaérkezése után a feleségére, Pikali Gerdára és gyermekeire is alaposan ráijesztett.

Nem kicsit kapott frász a családom. Féltem, hogy ők majd ehhez mit szólnak.

– Annyi mindenen vagyok túl, annyi mindent éltem túl, hogy nem ijedek meg a legrosszabbtól sem. De látni azt, hogy a számomra fontos embereknek mit okozott ez az egész, szívszorító volt. Mellém álltak, nem estek kétségbe. A fiam szállított rendszeresen kontrollvizsgálatokra, még csak véletlenül sem hagyta, hogy félrevetítsek az állapotommal kapcsolatban. Ott volt bent, és ő kérdezte a vizsgálatot végző szakorvost. Elképesztő volt! Én már a tíz nap letelte előtt úgy éreztem, tudok járni, de figyelmeztettek: tilos. Ekkor Zsigmond azt mondta: »Édesapa, kezdj el járkálni, és tedd a dolgodat, de tudd, hogy én semmiben nem leszek a segítségedre a továbbiakban, amennyiben bármi lesz a következménye.« Nem volt más választásom, komolyan kellett vennem, és szót fogadtam az utasításoknak – emlékezett vissza.

A rehabilitációnak köszönhetően mára felépült (Fotó: TV2)

Újra a régi

Azóta több hónap telt el, és a rehabilitációnak köszönhetően Rékasi Károly felépült. Olyannyira, hogy bele is vetette magát a munkába.

– Október közepén a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban egy zenés vígjátékot kezdtem próbálni. Táncolni is fogok, még ha ez kicsit hiányzik is az én személyiségjegyeimből – mondta mosolyogva. – A tánchoz megközelítő mozgásformák elvégzésére is most már képes vagyok.

Sikerült kilábalni, de tényleg ijesztő volt. Ma is úgy érzem, jól döntöttem, amikor kiléptem a játékból.

– Közben egy kiváló magyar nagyvállalkozó segítségével 40 iskolába juttathatom, utaztathatom el a Petőfi Sándor emlékműsoromat, amit négy alkalommal játszottunk. Eddig 1610 gyerek látta. Az utazás a véremben van, mint ahogy a tervezés is, nem ijedek meg a fizikai terheléstől – mondta.

Annyira feldagadt a lába, hogy nem bírt lábra állni Fotó: TV2

Rékasi Károly csak 13 napot töltött a farmon, amit tanulságként élt meg.

Megkaptam a kérdéseimre a válaszokat.

Azért vágtam bele, hogy legyen fogalmam, hogyan készül egy reality. Találkoztam számomra tetsző, és kevésbé nem tetsző dolgokkal. És talán a legfontosabb: „Rékasi, fogadd el azt, hogy nem csak a te álláspontod lehet igaz. Nincs kizárva, hogy a másiké a helyes!” – mondta el a leszűrt tanulságokat a színművész.