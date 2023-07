„Szomorú időszak ez számomra” – Barátait gyászolja Növényi Norbert

„Csak a vidám, örömteli időkre emlékezem veled kapcsolatban, drága Kamikám! Legyen könnyű neked a föld. Végtelen utadon az angyalok kísérjenekek ” – ezekkel a sorokkal búcsúzik közösségi oldalán barátjától Növényi Norbert. Az olimpiai bajnok birkózó a Borsnak árulta el, Ribáry Kamilló után újabb veszteségek érték, még két barátja hunyt el rövid idő alatt.

„Sokan mentek el hirtelen” - Fotó: Földi Imre, Nemzeti Sport

„ Jövő héten másik két barátomat kísérjük az utolsó útjára”

Tegnap temettük el Kamit. Még csak 65 éves volt, több évtizednyi ismeretség kötött össze minket. Még a nyolcvanas években kezdtünk el együtt dolgozni.

Nem tudtam, hogy beteg, nagyon váratlanul ért a halála – kezdte lapunknak az olimpiai bajnok birkózó. – Jövő héten pedig másik két barátomat kísérjük az utolsó útjára. Fáj, mert mindnyájukhoz rengeteg közös emlék fűződik. Szomorú időszak ez számomra, mert sokan mentek el hirtelen – mondta a Borsnak a pankrátor.

– Horváth Pisti is fiatalabb volt tőlem, piszkosul korán, 55 évesen hunyt el. Még gyerek voltam, amikor lejártunk bokszolni, majdhogynem előttem nőtt fel. Zsoltitól is végső búcsút veszünk, ő a kick-box válogatott egykori edzője volt, ő is itt hagyott bennünket. Körülbelül tíz évvel volt idősebb nálam. A pályám elején találkoztunk, az 1986 és 1987-es Európa- és világbajnokságon végig mellettem volt – emlékezett vissza szomorúan a színész Növényi Norbert.

"Nincs időm a gyászba merülni"

A szomorú időszakban pedig a családján kívül a munka nyújt vigaszt számára.

– Hála istennek sokat dolgozom, jelenleg is forgatok, nem engedhetem meg magamnak és nincs is időm a gyászba merülni.

A kevés szabadidőmben pedig igyekszem minél többet a családdal tölteni.

A szívemben őrzöm a sok szép emléket, amit a barátaimmal éltem át – mondta érdeklődésünkre válaszolva.