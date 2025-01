Nagy Feró üzenete 2025-re: Élvezzük ki, ami most jön!

Nagy Feróval nagyot fordult a világ 2024-ben, hiszen újra szervezte a Beatrice zenekart és egy vadiúj lemezt is lepakoltak az asztalra. A rocker ezért is bizakodva tekint 2025-re, hiszen biztosan szanaszét játsszák majd az új dalokat. Nagy Feró a Borson keresztül üzent 2025-nek, ami szerinte a siker éve lehet neki, nekünk és akár egész Európának is.

Nagy Feró elégedetten búcsúzott az óévtől (Fotó: Mediaworks archívum)

Nagy Feró: „Remek, melós és győztes év volt számomra 2024”

– Nagyon fontos év van mögöttem, mögöttünk és ezt most minden értelemben mondom, hiszen nem csak velem és a Beatricével, de mindenhol és mindenkivel nagyot fordult a világ.

Én újraszerveztem a zenekart, kidobtunk egy lemezt, és elértük vele azt a sikert, amit egy előadó mindig célként tűz maga elé.

Ebből a szempontból remek, melós és győztes év volt számomra 2024. Kívánom magunknak is és mindenkinek, akivel egy nyelvet beszélek és akivel nem, hogy éljük meg együtt azt a rock and roll-t, ami 2025-ben vár ránk. Ha jól sül el ez az év, akkor miénk lesz a világ és itt egy kontinensnyi embert értek, akik csak nyerhetnek a változáson – fogalmazott Nagy Feró, aki egy jókívánsággal zárta az óévben adott utolsó, miniinterjúját.

Nagy Feró sokat vár 2025-től (Fotó: Mediaworks archívum)

Nagy Feró: „2025 fontos év lesz...”

– Azt kívánom mindenkinek, hogy legyünk egyenként és nemzetként is nagyon sikeresek! Ez az év fontos lesz, és ha mind sikeresen vesszük, akkor mondhatjuk, hogy az újévi malac meghozta a szerencsénket! – búcsúzott 2024-től Nagy Feró.