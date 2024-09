Nagy Feró vallomása: Ezek azt akarták, hogy disszidáljak

Az élő rocklegendáról köztudott, hogy nem volt épp a kádári diktatúra legmegbecsültebb zenésze. Sőt, egyenesen herótot kaptak tőle a politikai elit tagjai, mert bár saját bevallása szerint, nem tett ő semmi rosszat, valahogy folyton a karhatalom tyúkszemére lépett a koncertjein, így amolyan persona non gartaként tekintettek rá. És hogy mennyire szerették volna a határainkon kívül, egyenesen a kapitalista nyugaton látni őt? Nos, annyira, hogy még fizettek is volna neki, ha kilátogat Németországba, és ott is marad. Nagy Feró többek között erről is mesélt a Beköltözve Hajdú Péterhez évadnyitó adásában.

„Én nem akarok ebben részt venni...”

– Nagyon érdekes, hogy amikor először kiengedtek Németországba, éppen nem is volt útlevelem, mert bevonták. Akkoriban volt az István, a király rockopera nagy gálája, ahol ott volt a Horváth elvtárs, vagyis a belügyminiszter.

A Tata pedig berángatott hozzá, hiába mondtam neki, hogy én nem akarok ebben részt venni.

Nem értettem, mi ez a nagy örömünnep itt. Imádtam az István, a királyt, de… Na, mindegy bementünk. Ott állt a Bródi, a Koltai, a Szörényi, meg még a hogyishívják… Én nem ismertem a belügyminisztert, de a Tata odakiáltott neki, hogy figyeljen, mert én vagyok az egyik főszereplő – kezdte a Frizbi TV felvételén a Beatrice frontembere, aki ezután nem várt kérdést tett fel a belügyminiszternek.

Pénzt is kapott volna Feró, ha nem jön haza

– Horváth elvtárs nyújtotta a kezét, én meg elfogadtam, mert úgy vagyok vele, hogy ha valaki nyújtja a kezét, azt el kell fogadni. Legfeljebb megmondom neki, hogy amúgy nem szeretem. Mondtam neki, hogy örülök, hogy megismerhetem, majd megkérdeztem, hogy nekem miért nincs útlevelem. Mindenki lefagyott, hogy én már megint nem tudok viselkedni, de végül a belügyminiszter ígéretet tett rá, hogy utánanéz – idézte fel emlékeit Nagy Feró, aki nem sokkal később vissza is kapta az útlevelét, sőt egy ajánlatot is tettek neki. – Azon kaptam magam, hogy ajánlgatják, maradjak egy kicsit tovább Németországban. Nézzek körül és ismerkedjek a közeggel. Kérték, hogy menjek be a bonni követségre és még egy kis pénzt is tudnak adni. Ezek azt akarták, hogy maradj kint és ne itt csináljam a balhét – nevetett a legendás rocker, aki persze azt is elárulta, végül miért döntött a hazatérés mellett.