Érik a botrány: Meghan Markle csapata pénzre váltaná a válásukat

Egyre több pletyka, utalás és szakértői vélemény szól arról, hogy Meghan Markle és Harry herceg házassága válságban van. Bár ők többször is visszautasították ezeket a vádakat, a cselekedeteik és a testbeszédük arra utal, hogy "nem zörög a haraszt, ha nem fújják". Korábban azt is tagadták, hogy külön utakon folytatnák a szakmai életüket, majd miután kiderült, hogy mégis ez történik, már ők is arról beszéltek, hogy boldogan vállalták, hogy egyénileg is kipróbálják magukat a munka területén. Most egy neves amerikai újság a már odáig ment, hogy tényként közölték, hogy rendelkeznek olyan információkkal, amelyek a válást támasztják alá.

Egy könyvkiadó szívesen megírná és kiadná a sussex-i házaspár válásának történetét /Fotó: Northfoto

A Vanity Fair két súlyos állítást fogalmazott meg legújabb cikkében az "American Hustle" című publikációjában. Az egyik az, hogy Harry herceget zsinóron rángatja a felesége, és minden döntésében követi a nőt, akkor is, ha ez a férfi személyiségével vagy vágyaival teljesen ellentétben van. A másik állítás még ennél is meredekebb, ugyanis arról írt a lap, hogy az információik szerint Meghan Markle menedzsmentje a sussex-i házaspár válását szeretné pénzre váltani, mint magánéleti sztori.

Az első állítás valódiságát egy brit történész és királyi család szakértő Tessa Dunlop is megerősítette, aki a Los Angeles-i tűz áldozatainak rendezett rendezvény fotóit elemezte, amely során a házaspár meglátogatta az evakuált nincsteleneket egy ideiglenes táborban.

Ha a hercegné nem tud meggyőző jótékonysági színjátékot csinálni 90 mérföldre az otthonától, akkor képzeld el, hogy Harry herceg mit érezhetett. Soha nem láttam még ilyen kínosan viselkedni őt. Míg Meghan bicegett és ölelést, meg vizet osztogatott, addig a sápadt fáradt Harry baseball sapkában állt, zsebre tett kézzel bandukolt, és úgy nézett ki, mint aki érzi, hogy egyáltalán nem ide tartozik. Egy amerikai barátom szavaival élve: Harry herceg nem úgy nézett ki, mint aki idetartozik.

- nyilatkozta a Mirrornak a királyi szakértő. Tessa szerint vannak olyan európai hírességek, mint David Beckham, vagy Arnold Schwarzenegger, akik beilleszkedtek és megtalálták a számításaikat Amerikában, de Harry herceg nem tartozik közéjük.

A kínos jelenetsor néhány nappal azután történt, hogy a Vanity Fair megszellőztette, hogy Meghan marketing csapata felvette a kapcsolatot egy könyvkiadóval, amely állítólag megvásárolta egy könyv jogait és a feleség nyilatkozatait, ha Meghan és Harry a közeljövőben elválnának egymástól. Bár konkrét ígéret nem hangzott el a válásról, az beszédes, hogy a marketingstáb kíváncsi volt rá, hogy mennyiért vásárolnák meg a válás utáni sztorit, ha ebbe az irányba fordulnának a dolgok

- zárta sorait a lap.