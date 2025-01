Főhet a feje Károly királynak, a fia és a hűséges emberei is elfordultak tőle

Néhány nappal ezelőtt derült ki, hogy Harry herceg újra haza fog látogatni az Egyesült Királyságba februárban, miután folytatja jogi harcát a News Group Newspapers (NGN) médiacég ellen. A médiavállalatot azzal vádolja a herceg, hogy követték őt évekkel ezelőtt a cég újságírói és illegális módon lehallgatták őt, és ezeket az információkat megírták a médiacsoport különböző újságjaiban. Bár a hazalátogatás egy könnyű apropója lehetne Károly királynak arra, hogy személyesen találkozzon a fiával, a jelenlegi sajtóinformációk szerint nem tervezi Harry felkeresni az apját vagy más családtagjait.

Főhet a feje Károly királynak, több csalódás is érte a napokban /Fotó: Northfoto

A család egyik bennfentese korábban azt nyilatkozta, hogy Károly király bármikor szívesen látná Harryt a Buckingham-palotában, ám a tékozló herceg a passzív tiltakozás formáját választotta, és nem reagált a meghívásra

- írja a Mirror. A lap ezután beszámolt arról is, hogy a családegyesítés elmaradása mellett egy másik dolog miatt is főhet az uralkodó feje, ugyanis 53 évnyi hűséges szolgálat után bezár a királyi családnak dolgozó zöldségvállalkozás, amely 5 évtizede szakadatlanul szállította Chelsea-ből a friss és minőségi termékeket az ország számos pontján található királyi ingatlanokba. A cég az elejétől kezdve családi vállalkozásként az uralkodóház beszállítója volt, és 1995-ben még II. Erzsébettől különleges jogosultságokat is kaptak a hűségük elismeréseként.

Most azonban feladják a Chelsea-ben található üzletüket, mert Londonba költözik a családi vállalkozás, amely kisebb, de fenntarthatóbb formában tervez a jövőben is foglalkozni a növénytermesztéssel. John Shepherd - akinek a megboldogult bátyja, Sir Richard Shepherd alapította a céget - arról beszélt a lapnak, hogy a közelmúltban elérték a teljes szén-dioxid semlegességet, és a jövőben is azt tervezik, hogy a profit rovására is, de szeretnének egy fenntartható és klímabarát vállalkozást vezetni. Ritka, de pozitív kezdeményezés, hogy valaki a profitot és a cég növekedését feláldozza az egészség és a klímavédelem oltárán.