Minden jóslat valóra vált: bekövetkezett a legrosszabb, amit Meghanről és Harry hercegről találgattak

Nem csitulnak a botrányok Meghan Markle feje körül Amerikában. Néhány nappal ezelőtt még a kaliforniai tűzkatasztrófa áldozataival fotózkodott és haknizott - miközben a férje kínosan ügyelt rá, hogy egy másodpercre se vegye el a reflektorfényt a feleségéről - utána pedig már egy újabb kínos ügye miatt magyarázkodhatott. Az amerikai bulvárlapok egyik titánja a Vanity Fair ugyanis szinte kereszteshadjáratot folytat a hercegné ellen, és lebuktatja minden ügyes bajos titkát. Ez történt a múlt hét során is, amikor elképesztő dolgot állítottak a hercegnéről.

Meghan Markle már a válását és az utána szükséges anyagi függetlenségét tervezgetheti /Fotó: Northfoto

A lap ugyanis megszellőztette, hogy Meghan Markle szakmai stábja felkeresett egy könyvkiadót és egyeztettek velük arról, hogy ha esetleg a közeljövőben elválna egymástól a sussex-i házaspár, akkor ez a történet, háttéranyagokkal, és nyilatkozatokkal együtt mennyit érne a számukra. Gyakorlatilag a menedzsment arra volt kíváncsi, hogy mennyi pénzt kereshetne Meghan Markle azzal, ha elválik Harrytől és eladja a sztorijukat egy könyvkiadónak - számoltunk be róla korábban.

Most pedig újabb bombát robbantott a The Miror, amikor arról számolt be, hogy a Vanity Fair már évekkel ezelőtt megjósolta, hogy mit fog okozni Meghan Markle megjelenése a királyi családban, mégsem hitt nekik senki:

A lap ugyanis 2017-ben a Suit sorozat 100. epizódjának tiszteletére a címlapra rakta Meghan Markle képét, aki ekkor még csak a barátnője volt Harry hercegnek. A hercegné nyilatkozatát emelték ki címnek, amelyben azt mondta a hercegné, hogy: "bolondulok Harryért". A királyi családban azonban az etikai kódex szerint tilos volt a hercegné-jelölteknek addig nyilatkozni bármilyen sajtónak, amíg nem történt hivatalos eljegyzésük. A bulvárlap viszont így megmutatta, hogy Meghannak esze ágyában sincsen betartani a családra vonatkozó szabályokat, ő inkább csak bulvárcelebbé akar válni Harrynek köszönhetően.

Az külön érdekesség a cikkhez kapcsolódóan, hogy végül ekkor is romlott meg Meghan és a lap viszonya, ugyanis a későbbi hercegnő sérelmezte, hogy róla alig van szó a cikkben, és inkább Harry hercegre hegyezték ki a történetet, miközben az ő képe volt a borítón. Úgy látszik, hogy már két hónappal az eljegyzésük előtt is kiakart lépni Harry árnyékából a nő - zárta sorait a lap.