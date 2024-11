Különleges fotó a Megasztár tehetségéről: így nézett ki gyerekként Dányi Róbert

Noha még csak mostanában kezdődtek el a Megasztár legfrissebb, hetedik évadának élő adásai, már a közönség egyik nagy kedvencévé vált Dányi Robi: a miskolci fiú múltjáról most az a személy mesélt a BOON oldalának, aki mindezt a leghitelesebben teheti meg: az édesanyja. Sőt, előkerült egy régi fotó is, ami bebizonyította: már kisfiúként is élt-halt a zenéért Robi.

Dányi Róbert már most a Megasztár egyik nagy felfedezettjének tekinthető Fotó: MW

Titkok a Megasztár énekeséről: így telt Dányi Robi gyerekkora

Édesanyja elárulta: még a családot is meglepte Dányi Róbert jelentkezése a Megasztárba, a miskolci fiúnak ugyanis ez az első komolyabb "szárnypróbálgatása":

– Azt tudtuk, hogy nagyon szeret énekelni, de csak itthon próbálgatta szárnyait. Úgy indult a dolog, hogy még az előválogatóra is úgy ment el, hogy előtte bizonytalankodott, majd 11 órakor megkérdezett, hogy elkísérem-e az eseményre. Gyönyörűen elénekelte a dalt, így nem volt kérdés a továbbjutás. Kimondhatatlanul büszkék voltunk rá már akkor.

Persze ez nem azt jelenti, hogy Robi gyerekkorát ne a zene és az éneklés szeretete töltötte volna ki.

– Már óvodás korában elkezdődött ez a dolog. Szeretett szerepelni, énekelgetni. Nagyon sok zenét hallgatott. Itt nagyon fontos hangsúlyozni szerintem, mert úgy érzem, hogy kevés alkalommal hangzik el, hogy Robi teljesen amatőr. Sohasem járt énektanárhoz, nem foglalkozott vele senki. Saját magától jutott el arra a szintre, ahol most van – mesélte Dányiné Budai Nikoletta a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei portálnak.

Így nézett ki Dányi Robi kisgyerekként

És hogy milyen ember is Robi? Nos, édesanyja ezt is leleplezte: