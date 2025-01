Kulcsár Edina miatt aggódik az ország: nem tud kikelni az ágyból ellátni a gyerekeit

Kulcsár Edina olyan varázslatos és meseszerű életet él, amilyenbe bizony nagyon sokan szívesen belecsöppennének. Edina szerencsés génekkel rendelkezik: nagyon gyönyörű, okos, tehetséges és talpraesett nő, és bizony keblére ölelte Fortuna. A vállalkozási általában nagyon jól mennek, amiért persze rengeteget dolgozik, emellett rátalált az igaz szerelem is G.w.M személyében, és immáron négy gyönyörű gyermeke van.

Kulcsár Edina imádja a gyermekeit

Legfiatalabb gyermeke, a kis Dion még nagyon aprócska, de annál nagyobb örömöt okoz a családnak. Amikor ugyanis G.w.M először megpillantotta a modellt, rögtön az fordult meg a fejében, hogy szeretne tőle egy fiúgyermeket. És bizony össze is jött. Edina is fülig szerelmes a kisfiába, Dionba, és el is árult egy titkot az Insta-sztorijában:

Olyan szép, hogy nem tudok kikelni az ágyból mellőle, de közben a nagyokat már rég öltöztetnem kellene az oviba

- vallotta be.

Dionról a tündéri képet - korlátozott ideig - IDE kattintva lehet megtekinteni.