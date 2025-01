Meglehetősen különös fotó került elő Kulcsár Edina és Szabó András Csuti múltjából, abból az időszakból, amikor még házasok voltak és teljes volt köztük az idill. Bár a sztáranyuka már lezárta életének ezt a fejezetét, a rajongók lépten-nyomon emlékeztetik a múltbéli tetteire. Sőt, az is kiderült, G.w.M mit szól a dologhoz, megdöbbentő a reakciója.

Kulcsár Edina múltjából megdöbbentő fotó került elő Fotó: SZABOLCS LÁSZLÓ / HOT MAGAZIN

A szóban forgó kép egy szemfüles rajongó által került elő, ugyanis Kulcsár Edina Instagram-oldaláról már jó ideje eltűntek Csuti nyomai. Persze jól tudjuk, hogy ami egyszer az internetre felkerült, azt bizony soha többé nem lehet teljesen kitörölni. Úgy tűnik, a szépségkirálynő követője is csak az alkalomra várt, hogy felfedje ezt az ereklyét. Nos, a régi felvétel, amin Kulcsár Edina Csutit öleli szerelmesen, egészen pontosan 2021 augusztusában készült, mindössze fél évvel azelőtt, hogy az egykori álompár bejelentette a válást.

Ráadásul úgy tűnik, hogy a kép akkor nem kerülte el Kulcsár Edina második férje, Varga Márk G.w.M figyelmét sem, sőt kommentelt is. A hozzászólás azonban egyáltalán nem úgy hangzik, mint ahogy azt elsőre várnánk Edina szerelmétől.

De szeretlek titeket

– írta egy piros szívvel, és akkor talán még nem is sejtette, hogy a szépségkirálynővel valaha egy család lesznek.

Kulcsár Edina és G.w.M családja boldogabb nem is lehetne mostanában Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN

G.w.M és Kulcsár Edina magánéletét senki sem hagyja szó nélkül

Mindez persze már a múlté, hiszen a Kulcsár-Varga család azóta nem is lehetne boldogabb. A házasságuk alatt két tündéri babájuk is született, Amara és a kis Dion, így a mozaikcsaládban immár hat gyerek van, így a szülőknek bizony nincs idejük unatkozni. Persze erre a követőik is rátesznek egy lapáttal, hiszen folyton-folyvást beszólnak nekik a gyerekneveléssel és a magánéletükkel kapcsolatban. Legutóbb például az a hír röppent fel, hogy kapcsolatuk a válás szélére került, de G.w.M Instagram-oldalán azóta ezt is cáfolták.