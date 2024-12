Király Viktor már bebizonyította, hogy fantasztikus hangja van, sőt a céltudatosságát is megmutatta, amikor közel három hónap alatt 30 kilótól szabadult meg. Abból a szempontból is jól jött a változás, hiszen a december a rengeteg fellépés miatt sűrű időszaknak számít és kell hozzá a kitartás. Ezért Viktor karácsonykor igyekszik lelassítani és a családjával tölteni a lehető legtöbb időt.

Király Viktor nemcsak az énekléshez ért, hanem zsonglőrként is "megállja" a helyét Fotó: Szabolcs László

Természetesen az énekes az utóbbi pár napban az otthonában, feleségével és kisfiával, Kolennel pihentek és játszottak. Sőt, az is kiderült, hogy nemcsak énekelni tud, hanem más különleges tehetsége is van az énekesnek. Felesége, Virág Anita osztotta meg a huszonnégy óráig látható Instagram-történetében, hogy Viktornak van olyan eltitkolt képessége, amit eddig nem árult el, ilyen a zsonglőrködés is. Tudását néhány mandarin segítségével mutatta meg. Király Viktor felesége viccesen meg is jegyezte, hogy másodállásként ebbe is belevághatna.

Talán ez lesz az új extra produkció a fellépésein Fotó: Instagram/Király Viktor

Király Viktor lefogyott, 30 kilótól szabadult meg

Elképesztő átalakuláson ment keresztül az énekes az utóbbi időszakban. Király Viktor hiába kapott hatalmas tehetséget a sorstól, bizony neki is meg kellett küzdenie a démonjaival ahhoz, hogy elérje a céljait. Ekkor döntött úgy, hogy változtat a felfogásán és kőkemény diétával sikerült harminc kilótól megszabadulnia.

85 kg volt a cél, a többi kiló, ami ezen felül lemegy rólam, az csak ajándék, de nem hagytam abba semmit, mert elértem a célom. Az edzés nem lett kevesebb, a kaját ugyanúgy betartom és egészségesen étkezem, de nem annyira drasztikusan keveset, mint amikor sokat fogytam. Négy hónap alatt sikerült leadnom közel harminc kilót, amit igenis megérzett a szervezetem

– mesélte Király Viktor a Ripostnak.