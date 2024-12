„Mintha más ember lennék” - 2,5 hónap alatt 30 kilót fogyott Király Viktor, ez a titka

Átadja magát az ünnepeknek

Viktor úgy tervezi, hogy a karácsonyi időszakban nem fogja vissza magát és megengedi magának, hogy finomakat egyen.

– Egyáltalán nem aggódok emiatt – mondja. Azt fogok enni, amit csak elém tesznek, akár hagyományos töltött káposztát is, mert úgyis tudom, hogy le fogom mozogni. Szerencsére az edzőtermek legfeljebb egy napra zárnak be. Tegnap is elengedtem egy kicsit a gyeplőt. Nem voltam edzeni a héten, mert náthás vagyok, ráadásul ehetnékem volt. Elmentünk Anitával egy kínai étterembe, ahol tésztát is fogyasztottam, sőt este is tésztát ettem. Minden reggel megmérem magam, ma természetesen több voltam, mint szoktam lenni. Régen, amikor nem voltam biztos a rutinomban, ilyenkor iszonyú bűntudat jelent meg. Most teljesen máshogy fogom fel, hiszen tudom, hogy mitől jött fel az az egy-másfél kiló, és pontosan tudom, hogy mitől fog helyreállni. Nem csinálok ügyet belőle. Ugyanígy, tudom, hogy karácsonykor is feljön két kiló, de azt is tudom, hogy le fog menni másnap az edzéssel.