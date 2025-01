Elképesztő jármű bukkan fel a Kincsvadászok műsorban

Elképesztő izgalmakkal, meghökkentő szituációkkal várja a műtárgy-kereskedő show második évada a nézőket. A Kincsvadászok 2025-ös szériájában is felbukkannak igazán értékes műtárgyak, de még egy hamis festményt is lelepleznek.

A Kincsvadászok sztárjainak nagyon tetszik a licitre érkező velorex, ketten be is pattantak (Fotó: TV2)

Kincsvadászok sztárja telefonos segítséget kér

István és fia, Bende a veterán autók megszállottjai, a típus gúnyneve, amit licitre küldenek: bőregér. A Kincsvadászok műsorvezetője, Tilla nagyon lelkes a járgány láttán, megjegyezte, hogy amikor gyermekkorában megjelent az utcájukban egy ilyen velorex, megállt az élet.

Mintha egy old timer autó jött volna, volt, hogy futottunk utána gyerekként, hogy nézd, ott van egy velorex. Nekem ettől visszajött az egész gyermekkorom!

- mesélte Megyesi Balázsnak és az eladóknak a Kincsvadászok műsorvezetője, aki Istvánék járgányát is nagyon megcsodálta.

Mint kiderült, a kereskedőknek szánt jármű 1964-ben készült az akkori Csehszlovákiában. Megyesi Balázs elárulta, hogy a név a velo, mint bicikli, és rex, mint király nevekből állt össze, vagyis ez a háromkerekű a biciklik királya.

Apa és fia nem titkolt szándéka, hogy valamelyik kereskedő 4 millió forintért vegye meg megbecsült velorexüket és bíznak benne, hogy parázs licitháború dúl majd a Kincsvadászok sztárjai közt. Fejes Tamásék egyből felpattantak a székükből, ahogy megpillantották a csodálatosan felújított old timer járművet. Sőt a Tankcsapda dobosa Dr. Katona Szandrával bele is ülnek és be is indítják a bőregeret és először csak ők ketten licitálnak.

Fejes Tamás telefonos segítséget kér (Fotó: TV2)

− Nekem nagyon tetszik, de azt gondolom, nem fogunk tudni megállapodni – jelentette ki a műsor zenész kereskedője, aki kétmillió forintot kínál az izgalmas járgányért. Az eladó utolsó ajánlatként 3 millió 750 ezer forintot mond, ami után a dobos telefonált egyet. Sőt ekkor már Nagyházi Lőrinc is előveszi a telefonját, mert szerinte el tudná adni egy ismerősének.

Hogy végül sikerül-e pénzzé tenni az eladóknak a velorexet, kiderül a Kincsvadászok mai adásából a Tények Plusz után!