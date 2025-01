Hoppá! Hamis festményt lepleztek le a Kincsvadászok sztárjai

Január 6-tól újra műtárgyak, régiségek, féltve őrzött családi ereklyék érkeznek Tillához és a nagy sikerű műsor szakértőihez a TV2 stúdiójába. A Kincsvadászok stábja változatlan, Kelen Anna és Megyesi Balázs műtárgyszakértők mellett a jól megszokott 5 fős kereskedő csapat: Dr. Katona Szandra, Fertőszögi Péter, Fejes Tamás, Nagyházi Lőrinc és Molnár Viktor izgatottan várja, mikkel lepik meg őket a műsorba érkezők.

A Kincsvadászok sztárjai a második évadban is nagy csatákat vívnak majd Fotó: TV2

A Kincsvadászok sztárjai értékes tárgyakért szállnak harcba

Az előző széria sikere után 2025-ben is értékesnek vagy épp értéktelennek gondolt régiségek keresik új gazdájukat a Till Attila műsorvezetésével és a műkereskedő szakma legjobbjaival a műtárgy-kereskedő showban. A Kincsvadászok műsorban, ahogy az első évadban is, az olykor igen különös tárgyakról rövid elemzés után kiderül, mennyit is érnek, majd a felbecslés után a kereskedők elé kerülnek. Akiknek, ha elnyeri tetszését, elindul a licit, majd, ha megvan az ár az eladó még mindig dönthet úgy, hogy mégsem válik meg a portékájától. Az már biztos: meglepetésekből és meghökkentő szituációkból most sem lesz hiány.

Egy pár érdekesség előzetesként: a szakértők, és a kereskedők hamis festményt lepleztek le, licitharc indul egy többmilliót érő Velorex-ért, de érkezik egy Till Attila festmény is, ám, hogy miről is van szó pontosan, az csak majd az adásból derül ki… Emellett Charlie Chaplin eredeti sétapálcája és Puskás Ferenc foci cipője - legalábbis a tulajdonosok szerint, aztán majd a képernyők előtt meglátjuk, van-e benne igazság - is érkezik. Egy másik eladó egy Nagyházi festményt hoz, azt állítva, hogy utánajárt, és Lőrinc nagypapája festette.

Tilla imádja a műsort, megszerette az egész stábot Fotó: TV2

– Nagyon rövid idő alatt, nagyon népszerű lett a műsor, és erre az egész stáb elképesztő büszke – árulta el Tilla.

Olyan embereket is leültettek az adások az előző évadban, akik nem feltétlenül néznek már TV-t. A Kincsvadászok egy nagyon érdekes, és különleges rangot harcolt ki magának. Szeretem ezt a csapatot, izgalmas és egyben szórakoztató velük a műsor, és mivel képzőművészeti iskolákba jártam, a téma hozzám rendkívül közel áll. Szeretjük azt is, ha meglepnek minket furcsa tárgyakkal, ilyenek most is lesznek. Arról nem is beszélve, hogy 1-1 dolognak milyen elképesztő története van, és lesznek nagyon-nagyon vicces sztorik is. Nehéz így összefoglalni, hogy mi várható, de az biztos, megígérhetjük, megéri majd újra a képernyők elé ülni.

Kincsvadászok január 6-án és 7-én 20:30-tól, január 8-tól pedig a Tények Plusz után minden hétköznap este a TV2-n!