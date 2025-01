Keresztes Ildikó: Olyan ez, mint lefutni a maratont

Elődöntővel folytatódott a közmédia legkedveltebb zenés show-műsora, a szombati adásban az évad eddigi kedvencei megújulva tértek vissza, hogy lenyűgözzék a zsűrit és a közönséget. A Csináljuk a fesztivált! elődöntőjében fantasztikus dalok csendültek fel, Keresztes Ildikó a Hello című Ákos slágert énekelte.

Keresztes Ildikó a szombati Csináljuk a fesztivált! adásában a Hello című Ákos-dalt énekelte (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)

„Meglepődtem, hogy ennyire magaménak éreztem”

Keresztes Ildikó számára nem volt új keletű, hogy Ákos dalát adja elő, korábbi évadban ugyanis állt már a Csináljuk a fesztivált! színpadán, akkor a Bonanza Banzai-tól kapta az Induljon a banzájt.

A magyarokról mindig azt mondják, hogy muzikális nép, de én azt tapasztalom, hogy sokkal inkább szövegcentrikusak, ezért is annyira ütősek Ákos dalai. A Hellónak nagyon erős a szövege, ráadásul én most tudtam csak meg, hogy mi a története: ez akkori, amikor Ákos kivált a Bonanzából és elindította a szólókarrierjét.

– Arról nem is beszélve, hogy a dalt Dorozsmai Péter írta, akivel én korábban az East zenekarban dolgoztam és akivel Balázs Fecó emlékműsorokat is szoktunk csinálni; végigkísérte a pályámat hangmérnökként és zenésztársként egyaránt. Több visszajelzést is kaptam, hogy nagyon jól sikerült ennek a dalnak az elsajátítása így, hogy van benne egy oktávugrás” – kezdi Ildi, aki hozzátette, ő maga is meglepődött, hogy ennyire magáénak érezte a Hellót.

Keresztes Ildikó korábban is énekelte már Ákos slágerét a Csináljuk a fesztivált! színpadán (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Keresztes Ildikó és Ákos közösen dolgozna?

Az énekesnő elárulta, hogy kivételes jeleket kapott már az élettől, így nem tartja elképzelhetetlennek, hogy egyszer egy közös munkában vegyen részt Ákossal.

– Nem mintha eddig nem kedveltem volna ezt a slágert, de valahogy nem gondoltam ennyire bele, miről is szól. Érdekesség egyébként, hogy évek óta kísért a dolog, hogy kellene valami közöset csinálni Ákossal.

Előfordult például olyan eset, amikor ültem a kocsiban, ment a rádió és felfigyeltem a szövegre, aztán utólag jöttem rá, hogy az egy Ákos dal volt, emlékszem, rögtön felhívtam, hogy azonnal mondja meg a dal címét, mert nagyon tetszett. Aztán viccesen kérdőre is vontam, hogy miért nem készítettünk még közös számot.

– Én bármit el tudnék képzelni, de úgy tűnik, hogy az én életemben minden akkor történik, amikor annak eljön az ideje. Egy csomó mindenre nem szoktam felkészülni, egyszerűen csak szembe találom magam vele. Mindenesetre nagyon szerettem a dalt énekelni, csak azt sajnáltam, hogy nem voltam teljesen jól.”