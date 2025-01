Érkezik az első elődöntő: meglepetésekkel készülnek a Csináljuk a fesztivált! adásában

A Csináljuk a fesztivált! új, negyedik évada december elején indult útjára: többek között duettek és ismert slágerek érkeznek eddig sosem látott produkciókban. Ezen a héten tíz, korszakon és stílusokon átívelő magyar sláger mérettetik meg egymással, közülük azonban csak három juthat be a döntőbe. Az elődöntőben a zsűri és a közönség közösen dönt arról a három slágerről, amely továbbjuthat a döntőbe, ahol kiderül, melyik magyar sláger lehet a negyedik évad legjobbja.

A Csináljuk a fesztivált! szombati adásában a zsűri és a közönség közösen határoznak majd, hogy mely dalok jutnak a döntőbe (Fotó: MTVA)

Csináljuk a fesztivált!: szívmelengető, ismert dalok érkeznek

Újra felcsendül a Csináljuk a fesztivált! negyedik évadának eddigi harminc legjobbja, hogy az elődöntő adásokban korszakos bontás nélkül, sláger a slágerrel mérettethesse meg magát. A folytatásban megújulva tér vissza a színpadra tíz produkció, hogy hangzásban és látványban is új árnyalatokat kaphassanak a közönség kedvenc szerzemények.

Az első elődöntőben olyan ikonikus dalok hangoznak el, mint az Azért vannak a jó barátok Pál Dénes érzelmes előadásában, vagy a Hello című Ákos-sláger Keresztes Ildikótól. A Szeressük egymást gyerekek-et Faragó András „Topi” hozza majd el, és a Már nem szédülök is új köntösben kerül a nézők elé, a korábbi válogató egyik vidám pillanatát idézi fel László Evelin és Bűdi Szilárd. Az Árva fiú szívhez szóló balladája ismét Tóth Vera lenyűgöző hangján kel új életre, míg az Álmodtam egy világot című Edda-klasszikussal Koós Réka emeli a műsor fényét. Szívhez szóló pillanatok várnak a nézőkre a Könnyű álmot hozzon az éj című dallal Szabó Előd előadásában, ahogy az Így szólt hozzám a dédapám című Skorpió-slágerrel is Ördög Tibor „Csipa” tolmácsolásában. Játékos humorral színesíti a műsort az Asszonykám, adj egy kis kimenőt Sári Évi és Kálloy Molnár Péter duójában, és még a korábbinál is nagyobb lendülettel hangzik fel a Ringasd el magad című LGT-sláger Baricz Gergőtől.

Ezek közül az örökzöld slágerek közül kerül ki az a három, amelyik döntős lesz, a fináléban pedig kiderül majd, melyik dal lesz a negyedik évad győztese.