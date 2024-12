Járai Máté elárulta: ezt színleli az ágyban

Járai Máté igencsak megosztó karaktere a hazai celebvilágnak. A színész magánélete ugyanis meglehetősen rendhagyó. Néhány évvel ezelőtt nyilvánosság elé tárta, hogy feleségével, Kírával nyitott házasságban élnek, tehát a monogámia nem elvárás náluk. Most újabb intim titkot árult el arról, mit csinál – vagy éppen nem csinál – az ágyban.

Járai Máté újra intim titkot árult el az életéről (Fotó: Csapó Balázs)

Járai Máté színlelésről vallott

A házaspárnál a jelek szerint bevált a rendhagyó felállás, idén ugyanis már a huszadik házassági évfordulójukat ünnepelték. Nemrég pedig arról beszéltek, jó ideje már egyikőjük sem kacsintott félre. Emlékeik azért nyilvánvalóan vannak, legalábbis erre utal Járai Máté legutóbbi furcsa kijelentése. A Jászai Mari-díjas színész egy videóban arról beszélt, előfordult már, hogy színlelt az ágyban. Alvást legalábbis mindenképp.

– Előfordult már, hogy alvást színleltem – ismerte el, majd konkrét szituációt is vázolt. – Volt már, hogy hallottam, hogy valaki felkelt mellőlem. Én meg úgy csináltam, mint aki nem ébredt erre fel, és igazából alszom – árulta el, ám azt már a néző fantáziájára hagyta, milyen szituációban ébredtek mellette így.

Elég jól csinálom. Fokozatos a légzésem, meg ilyenek.

– Olyan is van, hogy vitatkozunk a feleségemmel, én meg elvonulok sértődötten a hálószobába, és úgy teszek, mintha elaludnék. De jön is be utánam… Ő azért rájön erre. Mondjuk még jó – nevetett az AC News videójában.

„Sok embernek adok ezzel segítséget”

Járai Máté házassága már-már közügy, annyi szó van róla. A színész most arról is beszélt, nem bánta-e meg, hogy annak idején kiteregette a magánéletét.

– Nem! Soha nem is fogom megbánni. Úgy érzem, sok embernek adok ezzel segítséget, annak ellenére, hogy sokan támadnak ezért. Azt gondolom, amikor nekem bármilyen nehéz helyzetem volt az életben, az nagyon nagy kapaszkodó volt, hogy más is van ezzel így, nem vagyok egyedül ezzel a problémával. Akár az idegösszeomlás, akár a szüleim alkoholizmusa, akár az, ahogyan a házasságomban élek. Vannak azok a típusú ismert emberek, akikről nem tudunk semmit, és azért érdekesek. És hiszem, hogy lehet érdekes olyan ember is, akiről viszont sok mindent tudunk.