"Igyekszem" - új hírt osztott meg várandósságáról a TV2 sztárja

Örömhírt osztott meg nemrég Kafi Rea Milla. A gyönyörű szomáliai modell ugyanis elárulta, férjével első közös gyermeküket várják. A fiatal pár már a baba nemét is tudja: Kafi kisfiút hord a szíve alatt, akinek már nevet is próbáltak keresni szülei.

Szomáliai neveken is gondolkodnak / Fotó: Ripost

A Jonatán és a Nathan előkelő helyen vannak ezen a listán, de ez még természetesen nem azt jelenti, hogy így is fogjuk elnevezni a babát. Szomáliai neveken is gondolkodunk, de mivel magyar állampolgár lesz, így valószínűleg csak második névként adhatnánk neki

- nyilatkozta a Borsnak nemrég Kafi, aki mindig is anya szeretett volna lenni, egyszerűen imádja a gyerekeket.

A gyönyörű kismama azt is elárulta, az első trimeszter megviselte őt, gyakori rosszullétek övezték, szinte enni sem tudott. Mára ezeken a napokon azonban szerencsére túl van. Egészségére azonban továbbra is nagyon odafigyel, erről árulkodik legújabb posztja is:

A várandósságom alatt igyekszem minél egészségesebben étkezni, ezért elkezdtem otthon saját joghurtot készíteni. Én rengeteg gyümölccsel szeretem, egy kis müzlivel megbolondítva

- posztolt egy videót a finomság elkészítése közben, ami valóban tele volt vitaminnal és mindenféle jóval.

