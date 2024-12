Horváth Éva néhány napja szenvedett súlyos motorbalesetet, ami után azonnal kórházba szállították és meg is műtötték. Az operáció 8 órát vett igénybe, majd kiderült, hogy több csavarral kellett rögzíteni a lábát, annyira kritikus állapotban volt. Természetesen Éva folyamatosan tájékoztatta a nagyérdeműt is arról, hogy mi történik vele, és arról is beszámolt, hogy sérülten utazik haza Baliról.

Horváth Éva hazaérkezett Magyarországra Fotó: Markovics Gábor

Az egykori szépségkirálynő bár bejelentette, hogy úton van haza, egyelőre még nem posztolt arról, hogy landolt volna. A Bors azonban elcsípte a reptéren a súlyos sérüléssel küzdő Évát, akit már a mentősök vártak, hogy hordágyon vigyék el. A sztáranyuka ugyanis érthető módon nem tud még lábra állni, hiszen a csavarok még mindig ott vannak a lábában.

Valószínűleg Évát további kezelésekre viszik, de mindenesetre ő igyekszik pozitívan hozzáállni a történtekhez, hiszen mint ahogy ő mondta: akár sokkal nagyobb baj is történhetett volna.

– November 23-a a szülinapom, 24-e pedig az újjászületésem napja lesz! Ahogy látjátok, a helyzet nem túl fényes. Tele vagyok csavarokkal kívül-belül. 8 órás volt a műtétem és minden bizonnyal nem a jövő héten fogok felgyógyulni, nem is merek saccolni. Viszont nézzük a pozitívumot, akár sokkal nagyobb baj is történhetett volna. Ki se merem mondani... – fogalmazott még a műtétjét követően Éva.