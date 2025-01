Harry herceg és Meghan Markle megnyitotta kaliforniai villáját a pusztító tűz elől menekülő barátaik előtt

Kinyílt a 29 millió dolláros montecitoi villa kapuja, Meghan Markle és Harry herceg tárt karokkal várja szeretteiket és barátaikat, akik a pusztító erdőtűz elől menekülnek. Sussex hercege és hercegnéje más Los Angeles-i lakosokat is erre buzdított weboldalukon, mivel az erdőtüzek továbbra is az emberek otthonait érintik, csak hamut és törmeléket hagyva maguk után.

A csütörtöki jelentések szerint több mint 180000 embert kellett evakuálni az erdőtüzek miatt, de Harry és Meghan otthona távol van a katasztrófától (Képünk illusztráció) Fotó: AFP

A hatóságok szerint eddig 7 ember életét követelte Kalifornia történetének egyik legpusztítóbb tűzvésze és több mint 10 000 épület semmisült meg.

Ha barátaidat, szeretteidet vagy háziállataikat evakuálnia kell, és te biztonságos menedéket tudsz nekik ajánlani otthonodban, akkor tedd meg. Feltétlenül nézz rá minden fogyatékkal élő vagy idős szomszédra, hátha szüksége van segítségre az evakuálásban.

Írta a sussexi páros, akik már aktívan segítik ismerőseiket és más károsultakat is. Harry és Meghan az Archewell Alapítvány munkatársaival azon dolgoznak, hogy megtalálják a közösség támogatásának leghatékonyabb módjait. Adományoztak is alapítványukon keresztül, amellyel az önkénteskedés lehetőségeit is keresik.

A házaspár állítólag Jose Andres séffel is kapcsolatban áll és a World Central Kitchen-el együtt dolgoznak, amely a természeti katasztrófák áldozatainak nyújt ételt. Eközben a városban és környékén a hatóságok arra készülnek, hogy a helyzet egyik napról a másikra súlyosbodni fog, miután Gavin Newsom kaliforniai kormányzó szükségállapotot hirdetett.

A lakosságot most olyan területeken értesítik, mint például Montecito, amely körülbelül 145 kilométerre van a lángok központjától, ahol Sussex hercege és hercegnője öt éve nagy tűzveszélyű ingatlanban él. A házaspárnak el kell hagynia az otthonát, mivel az áramszünet hatással lehet a kommunikációs hálózatokra és megnehezítheti a segélyhívást, ha szükséges - írta a Daily Mail.