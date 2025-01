Hatalmas természeti katasztrófa csapott le Amerika nyugati partjánál. Kaliforniában ugyanis erdőtüzek pusztítanak, amik már az emberlakta területeket is fenyegetik. Több ezer embernek kellett már elhagynia az otthonát és még mindig nem tudni, hogy mikorra fogják tudni a tűzoltók megoldani a helyzetet. A veszélyhelyzet miatt az állam több területén is lekapcsolták az áramot, köztük Montecito környékén is, ahol 2020 óta a sussexi házaspár is él a gyermekeivel. A tűzveszély miatt pedig most a Mirror arról számolt be, hogy a családnak is el kellett hagynia az otthonát.

Harry hercegéknek el kell hagyniuk a kaliforniai házukat az erdőtüzek miatt /Fotó: Northfoto

A Dél-Kaliforniai Edison áramszolgáltató (SCE) felhívást intézett a környéken élők felé:

A közbiztonsági áramellátás leállítását fontolgatjuk Santa Barbara megye egyes részein a vörös zászlós figyelmeztetések és az erdőtüzek fokozott kockázata miatt.

A térség legnagyobb áramellátója arról is beszélt, hogy már felvették a kapcsolatot a Montecióban lakó emberekkel és megkezdődött az evakuálás.