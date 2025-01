Kulcsár Edina és G.w.M házassága válságban? Itt a pár reakciója

Kulcsár Edina házassága és szerelmi élete évek óta napirenden van a világhálón, sokan ismeretlenül is tudni vélik aktuális kapcsolata minden apró részletét. A hét elején merész pletyka ütötte fel a fejét, egyenesen azt állították a kommentelők, hogy a válás szélén táncol rapper férjével, G.w.M-mel. A házaspár most egyértelmű választ adott az égető kérdésre.

Kulcsár Edina és G.w.M reagált a válásukról szóló hírekre (Fotó: Szabolcs László)

Kulcsár Edina és G.w.M mindent tagadnak: „Aki elhiszi ezeket a cikkeket, annak azt üzenem..."

– Sziasztok drágáim! – jelentkezett be kedden késő este G.w.M a közösségi oldalán. – A mai nap arra keltem, hogy hívogatnak az újságírók, és a drága feleségem is arra kelt, hogy mi most akkor válunk vagy nem válunk… Aki elhiszi ezeket a cikkeket, még mindig, ilyen kitartóan… Annak azt üzenem: kövesse be Edinát és engem is, és akkor nem fog ebben hinni! – szögezte le Varga Márk, aki a felvétel tanúsága szerint egy étteremben randizott épp feleségével, akinek ki is szól a videó végén:

– Kedves voltam? – fordult Edinához, aki boldogan nyugtázta, hogy igen, ám Márk nem fejezte be.

– Akik pedig ezeket terjesztik… – folytatta vészjóslóan, mire Edina enyhítőleg közbelépett:

– Köszönjük, hogy foglalkoznak velünk! – mondta, a rapper ezután némán, de kifejezően grimaszolt a kamerába, jelezve, nincs elragadtatva a fejleményektől.

G.w.M tiszta vizet öntött a pohárba, miközben Kulcsár Edinával randizott (Fotó: Instagram)

Honnan indult a találgatás Kulcsár Edina házasságáról?

És hogy honnan ered a válásuk latolgatása? Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolata viharosan indult, azonban sokáig úgy tűnt, hogy dúl köztük a szerelem, az utóbbi időben viszont egyre kevesebbet mutatkoznak együtt, közös fotókat sem posztolnak. Az is sokaknak gyanús lett, hogy Edina személyi asszisztenst keres épp, a kommentelők szerint ez is a szingliség, a sok ráháruló feladat ellátásának előkészítése lehet…