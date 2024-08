Ki segít Kulcsár Edinának? Fia születése után máris éjszakázik G.w.M

Kulcsár Edina és G.w.M kapcsolatára az egész ország kíváncsi. Mindenki izgalommal figyeli, hogy mi történik éppen a családdal, és életüknek minden pillanatára kíváncsi a magyarság. Éppen ezért nem túlzás azt mondani, hogy 2023-ban a legjobban kárt baba Amara volt, aki a két celeb szerelmének gyümölcse lett. Alig, hogy nyilvánosságra hozták kapcsolatukat és lezárták a régit, máris bejelentették, hogy babát várnak. A kis Amara pedig igazi gyönyörűség, és mindenki odáig van bájos pofijáért. De itt nincs vége!

Kulcsár Edina és G.w.M nagyon boldogok / Fotó: Szabolcs László

Alig, hogy megszületett Amara, a rajongók között felreppent a pletyka, hogy a sztárpár ismét babát vár. Hamarosan pedig nyilvánosságra is hozták, hogy pár hónappal Amara születése után megfogant kisfiuk, Dion is. Ez hatalmas örömhír volt a családnak, G.w.M ugyanis mindig is szeretett volna egy fiút Edinától.

Nos, a kis trónörökös néhány napja megszületett, nem nyúlt hosszúra azonban az "apaszabi". Edina most minden pillanatát babázással tölti, Márk számára azonban a munka nem állhat meg, nem okozhat ugyanis csalódást a rajongóknak. Friss sztorijából ugyanis az derült ki, hogy máris koncertet adott, és belevetette magát az éjszakába.