G.w.M-met már megint nem zavarják a KRESZ-szabályok - fotó

G.w.M, vagy ahogyan a múltkori száguldozása óta a rendőrségi jegyzőkönyvben szerepel, Varga Márk nem az a saját hibájából tanulni képes fajta, bár azt mondják, hogy az okos ugye más kárán tanul. Ő ugyanis a versenyzése után sem lapozta át a kreszkönyvet és nem rágta át magát a mindenkire, így rá is vonatkozó szabályokon. Ha ugyanis ezt tette volna, kedd reggel nem kapunk egy felháborodott olvasói levelet, melyben egy budapesti iskola tanára panaszolta el, hogy a hárombetűs fenegyerek a tanintézmény kapujában felejtette ugyanazt a verdát, amivel 130-cal hasított át egy budapesti hídon L.L. Juniorral a nyomában. Miközben békésén kávézgatott a haverokkal egy sarokkal arrébb, addig a luxusautója vészvillogózva várta.

G.w.M-nek minden aszfaltfelület parkolóhely (Fotó: hot! magazin)

Íme a főszerkesztőségünknek küldött levél:

„Ma reggel G.w.M egy budapesti középiskola bejáratában parkolva reggelizget a Mester utcában található pékségben haverjaival kedélyesen beszélgetve, miközben teljesen akadályozza az iskola megközelítését. Mentők, tűzoltók sem tudnak adott esetben bejutni az épületbe.”

A kép készítésének időpontjában már vagy 25 perce a helyszínen parkol, elakadásjelzőt használva

- írta olvasónk, aki képet is mellékelt üzenetéhez.

Egy gimnázium bejáratánál látták G.w.M-et, pedig már nem kell oda járnia (Fotó: Bors olvasói fotó)

Nos, a művész úr vagy hírből sem ismeri a KRESZ szabályokat, vagy csak nem tartja önmagára érvényesnek azokat. Persze az is lehet, hogy új hobbit talált magának, mégpedig a büntetőpont gyűjtögetést. Ha ez utóbbira játszik, lassan meglesz a jackpot. Az új szabálysértésről dr. Tóth István közlekedési szakjogászt kérdeztük: – Az útburkolatra festett megállási tilalmat erősítő jelzés nem véletlenül kerül oda, ahová kerül. Egy iskola esetében felmerül a rendszeres szállítás, amit ugye egy parkoló jármű egyértelműen akadályoz, de szóba kerülhet a mentők, tűzoltók akadályozása is. Ugyanakkor az épület használóját is gátolja a szabad mozgásban. Ilyen esetben a vészvillogó használata nem jelent mentesítő körülményt – fogalmazott a szakértő.



Lassan ugrik az a vezetői engedély

Hogy állhat most G.w.M a pontgyűjtésben? A 130-as mutatványért begyűjthette a maximális 11 pontot, ha megítélik neki, és persze L.L. Juniornak is a közúti veszélyeztetést is. Ehhez jöhet a mostani kis intermezzo, ami eseti elbírálás alapján akár 6 pontot is hozhat a konyhára. Ez 17 büntetőpontot jelent a rappernek, ami már csak egyre van a jogosítvány elvesztésétől, hiszen 18-nál kipontozódik és kispadra, vagyis buszra ül.