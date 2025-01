Golden Globe 2025: Tökéletes idomok és lágyan eső selyemruhák jellemezték az idei díjátadót – galéria

A Golden Globe minden évben megkoronázza az év elejét, hiszen szürke január helyett egy este erejéig a fényűző csillogás világába repít bennünket az esemény. A Golden Globe-gála nemcsak a film- és televíziós ipar egyik legfontosabb eseménye, hanem egy igazi divatünnep is. Az évente megrendezett díjátadó ceremónia vörös szőnyege évtizedek óta a csillogás és az elegancia színtere, ahol a sztárok káprázatos ruhakölteményekben vonulnak fel, hogy lenyűgözzék a világot.

Golden Globe: Demi Moore nyerte az idei legjobb színésznőnek járó díjat, 'vígjáték/musical' kategóriában (Fotó: C Flanigan)

Golden Globe: idén a selyem kapta a főszerepet

A vörös szőnyegen a divat és a művészet határait feszegetik a legnevesebb ruhatervezők, akiknek alkotásaiért versenyre mennek a világsztárok. A tervezők ilyenkor a legmerészebb, legkreatívabb és legáhítottabb darabjaikat mutatják be, amelyek ezután gyakran trendet is teremtenek. Az eseményen megjelenő ruhák nem csupán öltözékek, hanem az önkifejezés eszközei is: ezekkel ugyanis sokszor fontos üzenetet is közvetítenek a hírességek. Társadalmi témák, aktuális események és pletykákra való reftektálások is rendre terítékre kerülnek a vörös szőnyegen, pusztán a viselt ruhák által.

A varázslat ezúttal sem maradt el: drámai, földig érő estélyik, merész kivágások, csillogó palástok és gyönyörű frizurák alkották idén a repertoárt, amiben a selyem is hangsúlyos szerepet kapott. Zendaya, Anya Taylor-Joy, Demi Moore és Heidi Klum, Zoe Saldana, sőt Dwayne Johnson is utóbbi mellett döntött.

De lássuk, melyik sztár hogyan festett, beszéljenek a képek, amelyek vélhetően idén is inspirációt jelentenek majd a divatipar számára!