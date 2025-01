Nem hiszed el! Itt kezdte az új évet Gelencsér Timi

Ha tél, ha év eleje, akkor sokan a síelés mellett döntenek. A magyar celebritások is év elején kapcsolódnak ki, hiszen utána indul nekik a szezon. Gelencsér Timi és sokan irigylésre méltó képeket osztottak meg a kedvenc időtöltésükről. Összeszedtünk párat.

Gelencsér Timi Ausztriát választotta a kedvenc téli sportjához Fotó: Markovics Gábor

Lola is kikapcsolódással kezdte az új évet

Lola, a magyar énekesnő sokak tini kedvence is a havas hegyekben kezdte az új évet. Lola néven a legelső albuma 2006 márciusában jelent meg Álomtánc címmel, azóta pedig sikerei határtalanok. A népszerű sztár nem utazott messze, Ausztriában talált rá a gyönyörű síparadicsomra.

Bíró Bea 2025-öt külföldön kezdte

Bíró Bea nevét modellként ismerhette meg az ország, közben Törőcsik Dániel tetoválóműsz és reality-sztár feleségeként lett népszerű. Az ismert sztár szintén külföldön pihent rá a 2025-ös évre.

Gelencsér Timi, egykori szépségkirálynő imádja az extrém sportokat

Gelencsér Timi nevét nem kell bemutatni senkinek. A szépségkirálynőből lett műsorvezető ma már a kereskedelmi televíziók egyik legnépszerűbb arca. Több műsort is vezetett már, miközben influenszerként is tevékenykedik. Bár Gelencsér Timi futásáról szokott többet posztolni, minden januárban megoszt magáról egy síelős/Snowboard-os képet. Ez idén is így történt.

Pintér Ada családjával utazott

Pintér Ada műsorvezető, rengeteg családi tartalmat oszt meg a közösségi médiában. Év végén szintén feltöltött egy utazásos montázsvideót, amiben szintén jól látszik, hogy ők is élvezték a havat családostul.

Veréb Tomi és menyasszonya síelése lánykéréssel vált emlékezetessé

Az év talán egyik legromantikusabb síelős története Veréb Tomiéké, akik nem csak a téli sportot gyakorolták, de talán az év lánykérése is megtörtént, ugyanis az utazásuk során Veréb Tomi megkérte kedvese, Koltai Vivien kezét, amiről korábban nekünk is részletes beszámolót tettek.