Ez gyors volt: Hegyes Berci letérdelt Mihályfi Luca elé

Mihályfi Luca zenei munkássága hamar berobbant, klipjein milliós megtekintések vannak, olyan népszerű előadókkal énekelt már mint T. Danny és Manuel. Népszerűségén a Dancing with the Stars is lendített, ami ráadásul szerelmet is hozott neki. Hegyes Bercivel igen hamar szintet lépett a kapcsolatuk…

Mihályfi Luca és Hegyes Berci egymásba szeretett a Dancing with the Starsban töltött hetek alatt (Fotó: Ladóczki Balázs)

„Dirty Dancing lett a Dancingből"

– A tánc testileg, fizikailag megterhelő volt. Nulla tapasztalatom volt tánc terén. Úgy indultam neki, hogy oké, akkor tanuljunk meg magassarkúban lépni. De Berci csodálatos tanár és partner volt. Sosem adta fel, előhozta egy új oldalamat, megmutatta, hogy van ehhez is képességem – áradozott Luca az M2 Petőfi TV műsorában. Mára nem titok, a két fiatal a próbák alatt egymásba szeretett, egy pár lettek.

– Látva, ahogy Berci összerakja a koreográfiát, az arra emlékeztetett, amikor én dalt írtam. Berci is nagyon művészlélek, és nagyon jófej. Azt vettük észre, hogy elbaromkodunk egész nap, és igazából ez több mint barátság. Így végigcsinálni a műsort, ami ennyire feszkós, hát az nagyon keveseknek adatik meg. Vagyok olyan szerencsés, hogy Dirty Dancing lett a Dancingből. Valami olyat kaptam, ami felfoghatatlan: azzal táncolni, akit szeretek. Berci végig a támaszom volt. Az elején hamar kialakult a bizalom. Az elején féltem az emelésektől és akrobatikus elemektől, de aztán már én mondtam, hogy legyen még – idézte fel a mindössze 21 éves énekesnő.

Luca visszautasíthatatlan ajánlatot tett Bercinek (Fotó: Szabolcs László/hot magazin)

Mihályfi Luca és Hegyes Berci közös klipben

Nemcsak Berci mutatta meg a táncparkett világát Lucának: az énekesnő is bevonta az új dalába a táncművészt. Az Orosz rulett című új száma klipjében Berci is szerepel…

– A műsor kapcsán jött az ötlet, hogy jó lenne, ha belerakhatnánk egy táncos betétet. A Mr. és Mrs. Smith című film jeleneteit kreáltuk újra, amiben tangóznak.

Amikor megkérdeztem Bercit, hogy benne lenne-e, ő letérdelt a lábaim elé, és megcsókolgatta a talpaimat, hogy: úristen, Luca, köszönöm, de jó!

– Nagyon élveztük a forgatást, szerintem nagyon jól sikerült, jó élmény volt.