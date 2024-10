Curtis és Judie: "Már nem lennénk együtt, ha nem változom meg"

– Sokat dolgoztam, forgattam, részt vettem az olimpiai díjkiosztón, két és fél hónapig úgy melóztam, hogy szinte alig jártam haza. Ati közben rájött arra, hogy mit veszíthet, és azóta is érzem, hogy mennyire megváltozott. Most vagyok rá a legbüszkébb, látom, hogy fejben eldöntött mindent. Edzeni jár, odafigyel az étkezésére, tényleg megtesz mindent azért is, hogy egészséges legyen, nemcsak belül, de kívül is. Ez természetesen a kapcsolatunkra is értendő minden szempontból – tette hozzá.

Curtis Instagram-oldalán mindig felfigyeltek a követői a Judie-val való hullámvölgyeikre (Fotó: Szabolcs László / helyszín: Mystery Hotel Budapest / hot magazin)

Széki Attila és Barnai Judie életük legharmonikusabb időszakához értek

Ahogy mondani szokás, kettőn áll a vásár, egy közös élet sikeréhez mindkét fél erőfeszítése szükséges.

– Nekem többet kellett változnom, hogy ez tényleg egy harmonikus kapcsolat legyen. Neki is voltak hibái, de sok minden az én hibáimból fakadt, és ez tovább lett görgetve. Megoldottuk. A béküléseket eddig mindig Judie kezdeményezte, kivéve most. Már nem lennénk együtt, ha nem változom meg – árulta el Curtis, akitől a menyasszonya vette át a szót.

– Mindig én voltam az, aki mindent meg szeretett volna beszélni. Sokszor ebből van a feszültség: ha mi összeveszünk, akkor én ezt szeretném egyből megbeszélni, Ati viszont forrófejű, hagyni kell, hogy leülepedjen benne egy vita. Ki kell várni a megfelelő időt. Engem nagyon megvisel lelkileg az, ha rosszban vagyunk. Ez az a pontja az életünknek, ami még formálódik, négy év után is. Ebben össze kell még csiszolódnunk. Nem hiszem, hogy nálunk ez bármikor változni fog – gondolkodott el Judie.

Mostanra tehát túljutottak a legnehezebb hónapokon, és a külső szemlélő azt láthatja, hogy talán még sosem voltak ennyire boldogok.