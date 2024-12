Curtis nem kertelt és bevallotta, mi változtatta meg igazán

Több mint öt éve már annak, hogy Curtis élete gyökeresen megváltozott. Addig élhetett a mának, kötöttségek és szabályok nélkül, sztárzenészként úgy tölthette a mindennapjait, hogy igazából semmiért nem kellett komoly felelősséget vállalnia. Ám akkor egy igazi csodával találkozott: megszületett a kisfia, Doncsi. És életében először a rapper azt érezte: a fiáért bármit megtenne. Ha pedig arra a pillanatra gondol, amikor először foghatta a kezébe a csecsemőt, ma is könnyes lesz a szeme – különösen akkor, ha abban a percben ott van mellette a gyermeke.

Curtis mindent megadna a kisfiának, Doncsinak - Fotó: Fotó: Szabolcs László Stylist: Paksi Éva / hot magazin

Curtis gyereke mindent megváltoztatott

– Ez a te kezecskéd. Képzeld el, amikor megszülettél, egyből apának adtak, mert anyának pihennie kellett – mondta a kisfiának Curtis, aki a hot! magazin kérdésére felidézte azt a napot, amikor apa lett. – Az nagyon durva volt. Augusztus 4-ről beszélünk, előző este három fellépésem volt. Akkoriban még hakniztunk, jártuk a diszkókat. Hazaértem, ledőltem, és néhány óra múlva szólt Don­csi anyukája, hogy indulnunk kell. Nem is tudtam hirtelen, hogy mi történik, aztán persze ösztönösen tettem, amit tenni kellett. Hála Istennek, minden nagyon gyorsan zajlott. Vicces volt, ahogy ültem a váróban más apukajelöltekkel együtt, amikor odalépett hozzánk egy hölgy, hogy „Apuka, jöjjön, nézze meg a csecsemőt!” Én meg azt gondoltam magamban: „Miért nem hallják, hogy nekik szólnak?” Aztán leesett, hogy én vagyok az apuka! Utána aztán velem volt a fiam, én tarthattam a karomban először, és együtt töltöttünk egy fél órát-órát kettesben – emlékezett.

Curtis és fia elválaszthatatlanok

Curtis nem tagadja, idő kellett neki ahhoz, hogy felfogja: immár egy kisemberért is felel. Ma viszont már természetes, hogy az apukaszerep az első számú feladat az életében.

– Csecsemőkorában inkább az édesanyjával van összekötve a gyermek.

Nekem is szükségem volt arra, hogy kis idő elteltével rádöbbenjek arra: ez a kisember mindig velem lesz, számít rám, és számomra ez a legfontosabb. Ma már elválaszthatatlanok vagyunk, közös programokkal, nagy beszélgetésekkel

– ecsetelte a rapper, akire kívül-belül hasonlít a gyermeke. – Olyan, mint én voltam kicsinek, még az érdeklődési köre is nagyon hasonló. Doncsi az a kisfiú, akiről mindig is álmodtam, amikor azon gondolkodtam, vajon milyen lesz, ha megszületik. Sokszor én viszem oviba vagy megyek érte, sokat vagyunk kettesben is, focizunk, járunk a meccsekre, és persze videójátékozunk – tette hozzá.