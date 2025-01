Balogh Tamásné bejelentette: Nincs tovább…

Tagadhatatlan és egyben meglepő tény, hogy Balogh Tamásné Eszter lett a Séfek Séfe történetének egyik, ha nem a legismertebb versenyzője. A TV2 gasztro relaity-jének legellentmondásosabb és legmegosztóbb karaktere hatalmasat menetel, mióta egy ország ismerte meg a képernyőn keresztül. TikTok-oldala szárnnyal, adományokat gyűjt a menhelyeken élő állatok számára, élő adásban főz, mi több, újra beindította mulatószenei karrierjét és bizony szép számmal akadnak haknijai is. Egy szó, mint száz, Balogh Tamásnénak bejött az élet, hiszen az lett, ami mindig is lenni akart: sztár a javából.

Balogh Tamásnét perrel fenyegették, ezért döntésre jutott (Fotó: TV2)

Balogh Tamásné: „A mai nap folyamán ért egy incidens”

No, de ki és miért is akarja beperelni Esztert? Nos, egy vevője orrolt meg Balogh Tamásnéra, aki megrendelte tőle azt a konyhai kötényt, melyen az általa aranyköpéssé tett „Pusztulj, gurulj! Szia!” beszólása olvasható. És, hogy mi volt a hiba? Annyi, hogy a termék nem érkezett meg, ami a vevőt annyira rosszul érintette, hogy már a per is szóba került. No, de erről beszéljen maga Balogh Tamásné, aki egy TikTok-videóban mesélte el, mi is történt, illetve megtette a szívfájdító bejelentését is. – Sziasztok kedves követőim! Szeretnélek titeket tájékoztatni arról, hogy a kötényekkel és a pólókkal kapcsolatban postai feladást nem vállalunk. Ugyanis a mai nap folyamán ért egy incidens, melynek keretein belül a posta nem vitte ki a csomagot, ami miatt ügyvéddel fenyegettek meg.

Mi feladtuk a küldeményt, amiről megvan a bizonyítékunk is. Úgyhogy a mai naptól kezdve postai úton nem fogunk feladni csomagot.

Kérem, ennek tudatában rendeljetek! – mondta videójában Balogh Tamásné, aki egyébként egy lengyelországi síparadicsomból jelentkezett be, hogy megossza követőivel a szolgálati közleményt.