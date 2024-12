Balogh Tamásné elárulta, milyen volt számára 2024: „Legalább 10 évet éltem le idén”

Balogh Tamásné TikTokon valódi sztár lett a Séfek Séfe 6. évadának köszönhetően, amit persze nagyon élvez és igyekszik a munkája mellett a lehető legtöbb időt szánni a tartalmaira. A rajongók pedig odavannak érte bármit is csinál. Ez persze cseppet sem könnyű, ugyanis bármibe is kezd, ott a maximumot igyekszik nyújtani. Most elárulta, nem volt könnyű ez az év, de semmit sem csinálna másképp.

A Séfek Séfe Balogh Tamásnéja elképesztő évet zárt, elárulta, mi minden történt vele Fotó: Balogh Tamásné Eszter

Balogh Tamásné férje talán egy kicsit háttérbe szorult idén, hiszen Eszter a Séfek Séfének köszönhetően egycsapásra sztár lett, amellett pedig továbbra is dolgozik biztosítási tanácsadóként. A házaspár már januárban sejtette, hogy egy nehéz, de annál izgalmasabb év elé néznek.

– Sejtettem, hogy nem lesz egyszerű, mert már év elején tudtam, hogy bejutottam a Séfek Séfe válogatójába, igaz, arra nem számítottam, hogy tovább is jutok. Emiatt szinte minden tekintetben felborultak az idei terveim, de így utólag nem bánom.

– A januárt egy pihenéssel kezdtük. Elmentünk a Maldív-szigetekre megünnepelni a 29. születésnapomat, de gyakorlatilag már a hazaérkezésünk másnapján jöttek forgatni a bemutatkozó kisfilmemet. Onnantól pedig nem volt megállás.

Belekezdtünk a tervezett felújításba, úgyhogy a lakásunkból is ki kellett költöznünk 3 hónapra. Ez a forgatásokkal párhuzamosan zajlott, szóval mondhatni, égnek állt a hajam. Szerintem legalább 10 évet éltem le idén, annyi minden történt.

A Séfek Séfe sztárja a rengeteg munka és forgatás mellett még arra is szakított időt, hogy rászorulókon segítsen Fotó: Balogh Tamásné Eszter

Balogh Tamásné munka mellett forgatott

Ha mindez még nem lenne elég, a pénzügyi tanácsadói munkáját sem adta fel, még keményebben hajtott, mint eddig. Ennek persze meg is lett az eredménye, hiszen megkapta az év tanácsadójának járó díjat.

– Egy teljesen új kampányon is dolgoztunk és igyekeztem minél jobban hajtani, különösen, hogy a felújítás is rengeteg pénzbe került. Egyébként is az a célom, hogy mindig én legyek az év munkatársa, ami már többször sikerült is, úgyhogy ezért mindent megteszek. Ez jövőre sem lesz másképp – vallotta be.

De nagyon élveztem a tévézést is, nem is gondoltam, hogy ide eljutok, úgyhogy remélem, lesz még arra is lehetőségem 2025-ben

– tette még hozzá.