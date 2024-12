Durva, amit Vastag Csaba bevállalt a gyerekekért

Kissé valóban nyakatekert ez a bevezetés, de tényleg minden szava maga a realitás, mi több a valóság. Ráadásul tudunk még csavarni a mesén azzal, hogy a történetben nyakig benne van Feke Pál is, aki többedmagával egy igazi mesebirodalmat álmodott meg a jövő nyári fesztiválszezonra. Egy napra, 2025. június 7-re, tényleg meseország fővárosává varázsolják a Millenáris Parkot, ahol megrendezik Magyarország egyedülálló, gyermekeknek szóló kulturális és szórakoztató fesztiválját. Az Óperencián túl - Mese Zene névre keresztelt fesztivál egyik fénypontja lesz a Tarzan cirkuszi show. Ebben alakítja majd a dzsungel királyát Vastag Csaba, aki azon túl, hogy szédítő magasságokban, halált megvető bátorsággal hajt majd végre látványos gyakorlatokat, természetesen énekel is majd a „fák koronái” közt.

Vastag Csaba és Feke Pál a fesztivál kabalafigurájával (Fotó: Máté Krisztián)

Vastag Csaba: „Nem kergetem feleslegesen az adrenalint”

A Bors ott járt Vastag Csaba egyik első artista próbáján, ahol nyilván arról faggattuk, hogy elment-e a józan esze, majd arról, hogy ha nem bolondult meg, miért vágyik olyan magasságokba, ahová az egyszeri ember már csak távcsővel lát fel. – Nem gondolok erre az egyébként tényleg extrém feladatra úgy, mint valaminek a bizonyítása, mert eleve nem az az ember vagyok, akik azon agyal, hogy mennyi idősen, mit lehet, vagy szabad megtenni és mit nem. Határfeszegetésnek sem érzem, hiszen hétéves korom óta sportolok és elég sok dolgot kipróbáltam már. Ugyanakkor nem kergetem feleslegesen az adrenalint, ahogy a sorsot sem kísértem öncélúan soha. Ergo egy hullámvasútra soha nem ülnék fel.

A saját magam fakultatív rémisztegetésé nem szerepel a repertoáromban

– kezdte mondandóját Vastag Csaba, akinek szavaival némiképp ellentmondásban állt az a tény, hogy egy perccel korábban még emelet magasan pörgött a fejünk felett egy profi légtornász társaságában. Erre persze van magyarázat, ráadásul nem is rossz.

Vastag Csaba pörgött párat afejünk felett (Fotó: Máté Krisztián)

Vastag Csaba éppen a repüléstől fél

– Ha egy feladat veszélyes, vagy mondjuk inkább, hogy nem veszélytelen, de van értelme, szolgál valamilyen általam kedvelt célt, akkor megtörténhet, sőt megtörténik, hogy felhúznak egy kötéllel a magasba és ott én teszem, amit tennem kell. Az Óperencián túl – Mese, Zene Fesztivál ennek a tökéletes példája. Ráadásul ezt a fajta sportot már volt módom kipróbálni a Csak show és más semmi című műsorban és ott a kedvencem volt. Annyira szerettem, hogy nem is túl régen részt vettem egy eseményen az MVM Dómban és ott felhúzattam magam egészen a kupoláig – idézte fel Vastag „Tarzan” Csaba, aki egyébként egyetlen dologtól bevallottan fél. – Repülni nem igazán szeretek, sőt, kifejezetten tartok is tőle. Ami ebben a helyzetben elég furcsán hangozhat, de így van. Egyébként ha úgy „repülök”, mint most az imént, az más tészta.

Itt ugyanis van közöm ahhoz, hogy mi és hogyan történik, vagyis a kontroll az én kezemben van.

De ha fel kell ülnöm egy gépre, rágom a körmöm a felszállásnál – vallotta be Vastag Csaba, aki arra a kérdésre, hogy van-e élet- és balesetbiztosítása, nem tudott pontos választ adni, de megígérte, hogy az Óperencián túl - Mese Zene fesztivál előtt utánanéz és ha nincs, hát köt egyet mielőtt Tarzanként nekiindul a az ég meghódításának.