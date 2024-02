Feke Pál óvja a lányát

Manapság az online világ szinte kikerülhetetlen a gyerekek számára is. A szülők feladata az, hogy megtanítsák a kisebbeket az ott elérhető tartalmak tudatos, okos használatára, emellett megmutassák nekik a virtuális világon túli, igazi értékeket is - Feke Pál is színész tudatosan figyel erre.

Feke Pál a mai napig imádja a meséket - Fotó: Bánkúti Sándor

– Mindent megteszek azért, hogy valós értékeket és élményeket adjak át a kislányomnak. Szinte mindenhol megfordultunk már, ami klasszikus gyerekprogramnak számít: rendszeresen járunk Mimivel cirkuszba, állatkertbe, színházba, voltunk Halász Judit-koncerten is, de nagyobb musicalt is megnéztünk már együtt. Mivel Szentendrén élünk, amikor csak tehetjük, kimegyünk a szabadba – kezdte a hot! magazinnak az édesapa, majd elárulta, hogy arra is ügyel, milyen tartalmak jutnak el a gyermekéhez. – Igyekszem olyanokkal megismertetni, amik amellett, hogy szórakoztatnak, tanítanak és értéket is közvetítenek. A nagy klasszikus meséken már túl vagyunk, ezeket nagyon szeretjük is.

Feke Pál igazi meserajongó

Pali még mindig jól emlékszik az első komoly találkozására a mesevilággal. Az Uránia moziba vitte el az apukája, ahol Az oroszlánkirály című, a mai napig nagy népszerűségnek örvendő filmet vetítették.

Ez a csapat elénekli majd a kicsiknek a népszerű mesék betétdalait - Fotó: Bánkúti Sándor

– Ez volt az egyik legnagyobb élményem a mesékkel kapcsolatban. Emlékszem, mennyire magával ragadott a betétdal, amit Szulák Andrea énekelt és az a jelenet, ahogyan felemelték az elején a kisoroszlánt – emlékezett vissza. – Azóta is meserajongó vagyok, szerintem a mai napig nagyon jó mesefilmek készülnek.

A Jégvarázs is teljesen magával ragadott. Azokat a történeteket szeretem, amelyekben érzelem van, ezen keresztül pedig fontos értékeket mutatnak be, és van bennük tanulság, amit gyerekként – és egyébként felnőttként is – be lehet építeni a saját életünkbe.

Ha pedig mindezt humorral is megfűszerezik, az maga a tökély, azokat egyenesen imádom!