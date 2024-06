„A büszkeségnek ezt a formáját eddig nem ismertem” – Vastag Csaba is reagált a Megasztár új zsűrijére

Mint ahogy arról a Bors beszámolt, véget értek a találgatások, a TV2 ugyanis leleplezte a 2024-ben, 12 év után visszatérő Megasztár zsűrijét. Az ötfős ítészcsapatot Rúzsa Magdi, Marics Peti, Marsalkó Dávid, Molnár Ferenc Caramel és Papp Szabi alkotják.

Vastag Csaba meghatóan reagál az új Megasztár indulására Fotó: Máté Krisztián

A hétfő esti bejelentésből az is kiderült, hogy a közös munka hamarosan megkezdődik, hiszen indulnak a válogatók, hogy ősszel kiderüljön, ki lesz 2024-ben az Év hangja. A hírre Vastag Csaba is reagált az Instagram-oldalán, ami nem meglepő, ugyanis már egy ideje lehetett tudni, hogy az énekes is munkát kapott a produkcióban.

Ami azért is izgalmas, mert annak idején a konkurens csatorna tehetségkutatója révén ismerte meg az ország, Vastag Csaba így kezdte bejegyzését:

Sokmindent csináltam már életemben … Sokszor voltam elégedett, eredményes, talán büszke is… De a büszkeségnek ezt a formáját eddig nem ismertem. Őszintén köszönöm Mindenkinek a fáradhatatlan hozzáállását és alázatos munkáját.

Az énekes ezt követően így folytatta gondolatait:

„Most mondhatnám, hogy „megcsináltuk”, de a java még hátra van. Ezért inkább sok erőt, kitartást és tisztánlátást kívánok mindannyiunknak… Nektek pedig, ha néztek minket, kívánok minél több feledhetetlen pillanatot, sok – sok örömöt, együttérzést, Igazságot és Dicsőséget... Mert ezt a Megasztárt együtt hozzuk létre… A győztes most még Egy közülünk, de, hogy ki lesz az, Csak Rajtatok múlik. Szép estét Mindenkinek”.

– írta Vastag Csaba bejegyzésében, amelyet IDE kattintva tudsz megnézni.