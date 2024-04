„Gratulálok” – Vastag Csaba és felesége videóval jelentette be a várva várt örömhírt

Ahogy arról a Bors már írt, Vastag Csaba és szerelme, Evelin 2023 tavaszán mondták ki a boldogító igent. Az énekes és gyönyörű szerelme a véletlennek köszönhetően, egy baráti összejövetelen ismerkedett meg, Csaba pedig azonnal tudta, hogy Evelin az igazi.

Vastag Csaba és Evelin ennél már nem is lehetne boldogabb Fotó: Szabolcs László

Így nem is nagyon várt a dolgokkal, 2022-ben már megtörtént a lánykérés, a következő évben pedig már az esküvő is. A páros rajongó pedig azóta is arra bejelentésre várnak, hogy úton van az első kisbabájuk, úgy néz ki, hogy erre egyelőre még várni kell, azonban a házaspárnak így is van oka az ünneplésre.

Óriási örömhírről számolt be Vastag Csaba és felesége, Evelin

Csaba és Evelin ugyanis hamarosan az egy éves házassági évfordulójukat ünneplik, így a páros meg is osztott egy videót az Instagram-oldalukon, amelyen az látható, ahogy érzelmesen táncolnak a nappalijukban.

Nemsokára ünnepeljük az 1 éves házassági évfordulónkat. Hihetetlen, hogy szalad az idő

– fogalmazott a videó alatt Evelin, amelyhez rengetegen gratuláltak.

„Olyan csodálatos pár vagytok! Nagyon szeretlek benneteket! Sok boldog évfordulót kívánok nektek szerelemben, szeretetben, egészségben és boldogságban!”

„Gratulálok! További sok boldogságot, mi meg a 25-et!”

„Cukik vagytok! Meg nagyon sok boldog evet együtt!”

– írták mások mellett a követőik.

