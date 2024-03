Csaló kereste fel Vastag Csabát

A digitális korszakban megszaporodtak a csalók, zsaroló levelek, átverések és álprofilok. Utóbbinak már több sztár is áldozatául esett az elmúlt években: Galambos Lajcsi, Weisz Fanni, Pap Dorci, és Rácz Jenő is az áldozatok között van. Nemrég újabb hírességnél, Vastag Csabánál próbálkoztak, amit az énekes a közösségi oldalán meg is osztott.

Vastag Csabáékat is utolérték a csalók (Fotó: Szabolcs László)

Az énekes egy üzenet tett közzé, amiben arra figyelmeztetik, hogy zárolni fogják a bankszámláját. Bár Csaba eléggé kiakadhatott, amikor meglátta az üzenetet, de szerencsére a helyén, humorral tudta kezelni a bosszantó szituációt. Sőt, az is megfordult a fejében, hogyan tudná megkeresni és a körmükre nézni azoknak, akik az átverő üzenetet küldték neki.

Azért vannak itt új ötletek. Mindenesetre, ha ilyen üzenetet kaptok, semmiképpen se kattintsatok rá. Hogy lehetne a csalókat megtalálni?

– kérdezte rajongóit az Instagram-oldalán 24 óráig látható történetében Vastag Csaba.

Humorral kezelte a csaló üzenetet Vastag Csaba (Fotó: Instagram/Vastag Csaba)

Vastag Csaba mellett Weisz Fannit is átverték

Év elején Wiesz Fanninak a képeit tulajdonították el, és egy ismeretlen névvel hamis profilt készítettek róla Rosa Nagy néven. Miután Weisz Fanni észrevette a csalást, rögtön lefotózta a kamu oldalt és a rajongóihoz fordult segítségért.

– Jelentsétek, kérlek! Nagyon szépen köszönöm – kérte követőit, hogy minél hamarabb eltávolításra kerüljön a csaló oldal, de sajnos nem ez volt az első alkalom, hogy csalók éltek vissza fotóival.