Te felismered? 34 évvel ezelőtti fotóra bukkant rá Tóth Gabi

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence idejét sokáig a tánc foglalta le, miután szerepeltek a Dancing with the Stars ötödik évadában, és egészen az elődöntő előtti adásig meneteltek. Azóta viszont már visszaállt a régi rend, ráadásul most, hogy nemsokára karácsony, az énekesnő napjai elsősorban a család körül forognak.

Gyermekkori fotót mutatott meg Tóth Gabi / Fotó: Ladóczki Balázs

Amikor együtt az egész família, szinte mindig szóba kerülnek régi történetek, emlékek... És persze előkerülnek a fényképek is.

Ezzel a 34 évvel ezelőtti fotómmal hangolódok a családdal

- újságolta el Tóth Gabi az Instagram-oldalán, ahol a felvételt is megmutatta. A követői teljesen odáig voltak, milyen aranyos kislány volt az énekesnő.

Nagyon cuki voltál! Boldog karácsonyt kívánok neked és a családodnak!

- üzente Gabinak az egyik követője.

Boldog ünnepeket, és egy egészséges és szerencsés új évet neked! Legyél boldog, az a legfontosabb, ha az megvan, akkor minden van! Cuki kép!

- tette hozzá egy másik rajongó.

Íme, a bájos fénykép! Te ráismersz rajta a későbbi énekesnőre?