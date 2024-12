Tóth Gabi a kislánya miatt kért segítséget a követőitől

Tóth Gabi kislánya Hannaróza éppúgy szereti a zenét, mint híres édesanyja és úgy tűnik, már vannak kedvenc dalai is. Gabinak ez azonban igen nagy fejtörést okozott, így kénytelen volt segítséget kérni követőitől, amihez egy aranyos videót is posztolt.

Tóth Gabi gyermeke miatt kért segítséget a követőitől, ugyanis sehogy sem tudta megfejteni, melyik dalt szereti Fotó: :Bánkúti Sándor / hot magazin

Úgy tűnik, az énekesnő kislányára is átragadt a zene iránti szeretet és akkor sem szeppen meg, ha épp énekelnie kell. Így volt ez most is, amikor arra szerette volna rávenni Gabit, hogy játssza le neki a kedvenc dalát, neki azonban fogalma sem volt, mit dalolhat a kislánya, ezért a rajongókhoz fordult.

Ismeritek ezt a számot? Írjátok már meg melyik ez, mert a gyerekemnek be kéne raknom, de nem ismerem

– mondta nevetve a videóban, miután Hannika először eldúdolta a dallamot, majd elmondott egy kis szövegrészletet, amit ismer. Úgy tűnik, a kicsinek nagyon jó zenei érzéke van, ugyanis a követők szinte azonnal megfejtették a talányt, ezért Gabi egy másikkal is megpróbálkozott.

– Köszi, igazatok volt! Ez az a dal, megtaláltuk. Ezt valaki felismeri még? Kérlek segítsetek – kérte tanácstalanul a második videóban, amiben kislánya jól hallhatóan valamilyen népdalt énekel egész ügyesen. Könnyen lehet, hogy nagy jövő vár majd rá, ha egyszer édesanyja nyomdokaiba lép.

Tóth Gabi és Krausz Gábor kislánya táncolni is imád

Az egykori sztárpár gyermeke nem csak az éneklésben, de a táncban is jeleskedik, akárcsak édesapja, aki a Dancing with the Stars 4. évadát is megnyerte szerelmével. A séf korábban elmondta, hogy Mikes Anna óráira is járnak, sőt volt olyan, hogy egy közös apa-lánya alkalmon is részt vettek. De persze Tóth Gabi párja, Papp Máté Bence is szívesen tanítja otthon néptáncra, amikor ideje engedi.