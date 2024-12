Törőcsik Franciska táncos évet tudhat magáénak, a Dancing with the Stars mellett a Hogyan tudnék élni nélküled? című filmben is rengeteg táncos jelenetben kellett bizonyítania. A musicalben a főszerepben, Eszter bőrébe bújva láthatjuk őt, aki a kilencvenes években élte fiatalságát, s bár biztos családi háttere és vőlegénye mellett nem is álmodozhatott volna fényesebb jövőről, egy balatoni nyaraláson megismerkedik a Kuplung zenekar frontemberével, ami örökre megváltoztatja az életét.

Törőcsik Franciska a színpadon szereti a kihívásokat (Fotó: Markovics Gábor)

Bors: Eszter a film elején engedelmes, jó kislány, akinek esze ágában sincs konfrontálódni, ugyanakkor a Dancingben azt láthattuk tőled hétről hétre, hogy bevállalós vagy. Melyik karakter áll hozzád közel, milyen vagy valójában?

Törőcsik Franciska: Az életben nem vagyok egy adrenalinfüggő típus, a színpadon viszont szeretem a kihívásokat. A Dancing-ben próbáltunk mindig - akár kockázatok árán is- valami újat, merészet bevállalni, amivel emelhetjük a tétet. De valamennyire bennem van Eszternek az az oldala is, hogy szeretek ragaszkodni a saját, megszokott világomhoz, elképzeléseimhez. Sokféle érzésből vagyunk összerakva mi emberek, néha bátrabbak, néha bátortalanok vagyunk és ez így van jól.

Bors: Mi okozta a legnagyobb nehézséget a filmforgatás során?

T.F.: Talán az, amikor először próbáltuk el a profi táncosokkal a ‘Hogyan tudnék élni nélküled?’ koreográfiáját és azt láttam, hogy ők pillanatok alatt memorizálni tudták a mozdulatokat, sőt kamerakész állapotra is tudták hozni azokat. Megijedtem, nagyon féltem, hogy nekem ez nem fog menni. Aztán szerencsére belejöttem, annyira, hogy mostanra már hétről hétre akár több koreográfiát is össze tudtunk rakni a táncpartneremmel, Baranya Dáviddal. Érdekes az ember, ha lebontja a fejében lévő gátakat, hihetetlen ütemben képes fejlődni.

Hogyan tudnék élni nélküled: Törőcsik Franciska szülei mindenben támogatták a színésznőt (Fotó: Markovics Gábor)

Bors: Hogyan viszonyulsz a Demjén dalokhoz?

T.F.: Mindig szerettem Demjén Ferenc slágereit, ismerem is őket. Szerintem ő olyan nagy tehetség, hogy ha nem egy pici országban születik, hanem Amerikában például, akkor biztosan világsztár vált volna belőle. Amikor színészként előad az ember egy dalt, akkor sokkal mélyebben értelmezi a dalszöveget, tehát sokkal mélyebbről szólal meg az egész. Nekem az ‘Úgy szeretném’ az egyik nagy dalom a filmben és ez egy gyönyörű dal, nagyon szerettem énekelni. Olyan megható a dalszöveg, hogy sokszor torokszorító volt és nehéz is volt koncentrálnom, hogy el tudjam úgy énekelni, hogy ne remegjen bele a hangom. Szerintem nagyon mély témákat feszeget a szöveg.