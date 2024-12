Kiderült, erre készül párjával a Dancing with the Stars győztese.

Hihetetlen produkciókkal zárult szombat este a TV2 sikerműsora, a Dancing with the Stars. A fináléban Törőcsik Franciska és Baranya Dávid, Szabó Zsófi és Suti András, valamint WhisperTon és Tóth Katica is három-három tánccal léptek a parkettre.

A nézők döntése értelmében WhisperTon és Tóth Katica nyerte a Dancing with the Stars ötödik évadát!

A DWTS új győztese a mámoros pillanatok után elárulta, nagy dologba fognak párjával, Katicával.

Talán már nem akkora titok, hogy készülünk egy projektre Katicával. Egy országos workshop turnét fogunk indítani, megpróbáljuk azt a szeretetet és önfeledt perceket tovább adni, amit mi kaptunk a műsor során

- rántotta le a leplet WhisperTon jövőbeli terveiről.