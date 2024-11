Aggódnak a rajongók T. Danny-ért, mi történhetett?

T. Danny karrierjét és a magánéletét is figyelő tekintetek követik szinte minden pillanatban. Így azt is hamar észrevették a arajongók, hogy szakított egykori barátnőjével, Kecskés Enikővel. A hónapokkal ezelőtti történtek alaposan megviselték a rappert, aki azóta inkább a munkájára koncentrál, sorra ontja magából az albumokat és az újabb slágereket.

T. Danny az utóbbi időben rengeteget dolgozik (Fotó: Szabolcs László)

A zenélés mellett a közösségi médiáan is igen aktív a Dancing with the Stars tavalyi bronzérmese, a napokban T. Danny Instagramján újabb képeket osztott meg magáról, ami miatt a rajongók aggódni kezdtek kedvencük miatt. Dani ugyanis piszkosul megviseltnek tűnik, látszik rajta, hogy a sok munka és éjszakázás már az egészsége rovására megy. A kimerűltség jeleit sokan észrevették a rapperen, akire alig ismernek rá a rajongói.

– Aludj kicsit mert itt már baj lesz

– Első képen tiszta Stohl Buci csak szőkében...

Megeszi a bulizás az életüket meg az ital!

– írták a rajongók Danny képeihez, akik már korábban is komolyan aggódtak kedvencükért.

Nehéz időszakon van túl T. Danny

T. Danny-nek nem volt könnyű éve, hiszen év elején szakított szerelmével, az Ázsia Expresszből is ismert modellel, Kecskés Enikővel. A szerelmük erős volt, már az eljegyzést tervezte a rapper, mégis a szakítás mellett döntöttek, ami nagyon megviselte.

– Igen, máshogy és mélyebben éltem meg, mint a legtöbben. Van, aki nem tudja ugyanígy megélni és akkor az furcsállja, hogy hát te még mindig ebben vagy, nem tudsz túllépni. Ő neki meg olyan a kapcsolata, amilyen – fogalmazott korábban T. Danny a TV2 Tények Plusznak.