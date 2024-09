T. Danny: Sosem vagyok megelégedve önmagammal

Hazánk egyik legnépszerűbb előadójának alig van néhány olyan napja az évben, amit arra használhatna, amire igazán szeretné. T. Danny-nek meg kellett tanulnia kezelni a szakma fényes és sötétebb oldalát egyaránt.

T. Danny: „Sokszor érzem, hogy túlterhelt vagyok” (Fotó: Bánkúti Sándor / hot magazin)

T. Danny inkább kisebb célokat tűz ki maga elé

– Minden buli megerőltető, hiszen szinte mindegyik koncertemen meghalok a színpadon, mert imádom. Ebből a szempontból pedig mindegy, hogy vagyok. Volt, hogy akkor is felálltam a színpadra, amikor körülöttem éppen minden összeomlott a hétköznapokban – kezdte T. Danny a hot! magazinnak.

A fiatal sztárnak az évek során rengeteg démonnal kellett megküzdenie. Dani az élete minden területén a maximumra törekszik: a magánéletében éppúgy, mint a zenéjében.

– Sosem vagyok teljes mértékben megelégedve önmagammal. Vannak pillanatok, amikor úgy érzem, megközelítem azt, amit szeretnék. Inkább kisebb célokat tűzök ki, ahol van lehetőségem „megünnepelni” azt, amit elértem. Ha nem fogadod el önmagad, hogyan várhatod el másoktól, hogy ők elfogadjanak? Ilyenkor nem árt, ha megtanulod kicsit kívülről látni magadat. Sokszor érzem, hogy túlterhelt vagyok, és besokallok mindentől, de ilyenkor jön jól, ha olyan emberekkel veszi körbe magát az ember, akik segítenek a helyes irány megtalálásában – mondta a rapper.

A Szuperkoncert fellépői Ricky Martin mellett: KKevin, Regán Lili, Metzker Viki és T. Danny (Fotó: Bánkúti Sándor / hot magazin)

A Napi Mázli Szuperkoncert egyik sztárfellépőjét a családja óva intette a rocker élettől, féltő szavakkal és persze rengeteg támogatással igyekeztek segíteni neki a karrierje elején, azonban mára már bennük is tudatosult, hogy a fiuk jó úton jár.

– Szerencsére a szüleim nem féltettek a rockszár életmódtól, mert amikor elkezdtem, akkor ez itthon még nem volt egy bejáratott műfaj, de a szülői féltés mindig is ott volt bennük azzal kapcsolatban, hogy mennyire vagyok képes megélni belőle. Úgyhogy mondtam anyukámnak, hogy ne aggódjon, én leszek az első itthon, aki megoldja. Ettől függetlenül mindig maximálisan mellettem voltak, bármit is vettem a fejembe. Ma meg már, hogy látják azt, hogy sikeres vagyok, jobban értékelik, és büszkék rám, többször voltak már a koncertemen is – tette hozzá.