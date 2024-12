A tudomány nem hazudik: ő a világ legszebb sztárja

Évről-évre nagy viták zajlanak arról, hogy melyik híresség a legszebb. Sokak Jennifer Lopezt és Shakirát szokták ilyenkor megemlíteni, akik 55, illetve 47 évesen is elképesztően gyönyörűek, ráadásul a zenei karrierjük is nagyon sikeres.

Az Aquaman sztárjának van a legszebb arca aranymetszés szabálya szerint Fotó: Full Picture Agency via AFP

Azonban most ezt a vitát lezárva előkerült egy kutatás, amely tudományos alapon állapította meg, hogy melyik sztár valójában a legszebb. A szépség természetesen mindenki számára más, de a görögök által használt szépségarányt egy olyan képletnek tekintik, amellyel kiszámítható, hogy kit tartanak a legszebbnek a világon. Minden az arc arányain alapul.

Mi az aranymetszés?

A matematikának és a művészetnek hosszú története van egymással. Az aranymetszést már Eukleidész és Püthagorasz is ismerte, és használták az ókori Egyiptomban, Görögországban, a Parthenonban, de akár Leonardoót is megemlíthetjük, aki alkalmazta a Mona Lisa megfestésekor. A természetben makroszkopikus és kvantumszinten is megjelenik. De mit is jelent pontosan mindez? Két egység összevetésénél a két rész összege úgy aránylik a nagyobbik részhez, ahogy a nagyobb a kisebbhez.

Az arcvonások tekintetében a szélesség és hosszúság összevetését szokták az aranymetszés szabályai szerint mérni (a hossz a szélesség 1,62-szerese kell, hogy legyen ezen arányszámot tekintve), de más tényezők is mérhetők, például a haj- és a szemvonal közötti távolság, a szemek közötti távolság, valamint az orr alja és az áll közötti távolság. Alapvetően minél közelebb vannak egy arc különböző arányai ehhez a mágikus 1,62-es értékhez annál magasabb az aranymetszés százalékos értéke, és annál szebbnek látunk egy arcot.

Johnny Depp korábbi feleségének van a legszebb arca

Dr. Julian De Silva megállapította, hogy az Aquaman-filmek sztárjának, Amber Heardnek az arca 91,85 százalékban megfelel az „aranymetszésnek”. Az aranymetszés szabályai szerint legszebb sztárok toplistájára egyébként felkerült még Kim Kardashian valóságshow-sztár, Bella Hadid szupermodell, valamint Beyoncé és Ariana Grande énekesnők is – írja a Unilad.