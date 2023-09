Nini! A Dallas sztárjával kapták lencsevégre a magyar színésznőt

Egyre-másra jönnek hozzánk forgatni a legnagyobb világsztárok. A minap például gyerekkorunk kedvencét, a Dallasból ismert Bobby Ewing-ot láthatta a magyar közönség. A színész minden bizonnyal hazánkban forgat, és nem akárki oldalán kapták lencsevégre. Patrick Duffy ugyanis Györgyi Annával csinált közös képet, amin az amerikai színész kedvesen átkarolja a magyar kolléganőjét.

Az ész megáll!!! Emlékszel még Bobby Ewing-ra, a Dallasból. (Patrick Duffy) ANNA MA VELE FORGATOTT VÁCOTT. Nem tréfa! Tényleg ő az

– olvasható Kiss Csaba, a színésznő rendező férjének Facebook-bejegyzésében.

Noha a Dallas sztárja már teljes egészében megőszült és finoman szólva is látszanak a kor jelei rajta, azonban az ifjúkori sármjából mintha mit sem vesztett volna. Magas és vékony, akárcsak az sikersorozat idején. De hogy milyen produkcióban vesznek együtt részt, egyelőre nem tudni, de az is lehet, hogy hamarosan egy mozifilmben láthatjuk majd őket együtt. Kerestük a színésznőt, de egyelőre még nem nyilatkozott a témában.

Világsztárok kishazánkban

Nem ő az egyetlen, akivel a magyar filmrajongók az elmúlt időszakban összefuthattak. Hiszen a Wednesday sztárját, Jenna Ortega-t is többször látták Budapest belvárosában, majd egy balatoni hekkezőnél lehetett vele és Paul Rudd-al, a Marvel filmek sztárjával is találkozni. De nemrégiben Johnny Depp is Magyarországon járt, és ki tudja, melyik híresség rója éppen most is egyik gyönyörű városunk utcáit.