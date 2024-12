Szabó Ádám: „Jennifer az életet adja nekem, mindenben rá van szükségem”

Szabó Ádám és felesége, Farkas Jennifer, egész pontosan házasságuk óta már Szabó Jennifer elképesztően boldogok egymással, sugárzik róluk a harmónia. A kapcsolatuk azonban nem indult éppen zökkenőmentesen, néhány hónappal az összejövetelük után ugyanis Ádám súlyos függőségéről rántotta le a leplet, ami miatt Jennifer is elgondolkozott a nagy kérdésen: maradni vagy menni.

Szabó Ádám felesége, Jennifer mindenben az énekes mellé állt, amikor tudomást szerzett függőségéről (Fotó: hot! magazin)

„Jó dolog igazat mondani”

Az énekes életében saját bevallása szerint tíz éven keresztül voltak jelen súlyos függőségek: a dohányzás, az alkohol és a szerencsejáték.

– Aki függő, az bármit ki tud találni a függőségére, amivel leplezni próbálja azt. Az én egykori énem megszűnt létezni, most sem tudom teljesen felidézni, hogy mi történt abban a tíz évben.

A sportfogadás és az alkohol folyamatosan ott voltak. Nem tudtam letenni, telefonfüggő is voltam, hiszen a sportfogadásokat online is el lehetett intézni. Sajnos rajtam már jó ideje látszott a zavarodottság, látni lehetett a szemeimen is, hogy valami nem stimmel. Így aztán megszületett bennem egy döntés, hogy elmondom Jenninek és a szüleimnek az egészet.

Ádám és Jennifer csupán néhány hónapja alkottak egy párt, amikor az énekes előállt a problémájával.

– Nagyon rossz volt az a nap, Jenniben is összetört valami és a szüleimben is, hogy mégis hogy neveltek fel engem. Nekem egyrészről jó érzés volt beszélni róla, másfelől viszont borzasztó volt, hogy így megbántottam azt, akit a legjobban szeretek. Azóta viszont nincsenek titkaink – mondja Ádám, aki szerint a nagy beszélgetés volt igazán nehéz, hogy ki kellett mondania, hogy beteg, utána viszont már nem volt nehéz szakítania rossz szokásaival.

De mit szólt ehhez Szabó Ádám felesége akkoriban?

– Rossz volt, persze. Csalódtam benne, mert korábban, amikor beszélgettem a szüleivel, akkor ők azt mondták nekem, hogy azért volt zavart, mert művészlélek és én ezt elfogadtam. De amikor kiderült, hogy függő, akkor nagyon csalódott voltam.

Úgy éreztem, hogy mindenkinek jár még egy esély, hiszen nem is ellenem vétett igazán, hanem saját maga ellen, tehát itt két lehetőségem volt: vagy elmenekülni, vagy beleállni a dologba és megpróbálni végigsegíteni őt az úton.

Jennifer egyébként bevallotta, hogy Ádám előtt volt egy másik hosszútávú kapcsolata is, aki még súlyosabb eset volt, mint Ádám, de ő is leszokott. Ádám egyébként mostanra annyira biztos lábakon áll, hogy még okostelefonját is lecserélte nyomógombos “butára”, mert mint mondja, az online világ is beszippantotta. Most, hogy jó ideje elengedte függőségeit, nem akar visszatérni hozzájuk, többek között az okostelefonhoz sem.

Jenni előtt nem találtam önmagamat, nem tudtam, ki az a Szabó Ádám. A zenében most is keresem még magamat, hogy hol kellene elhelyezkednem, de emberként Jenni mellett találtam meg, hogy ki vagyok. Ő megnevelt engem, egy olyan mankó lett nekem, aki nélkül el sem tudom már képzelni az életemet. Olyan társra leltem benne, aki a levegőt adja nekem, mindenben rá van szükségem

– vallja az énekes.