„Én győzni jöttem, ahogy mindig!” – Érzelmes interjút adott a Borsnak a Sztárban Sztár All Stars kiesője

Azért nem vagyok csalódott, mert most is azt érzem, mindent megtettem, beleadtam szívemet-lelkemet, nagyon sokat gyakoroltam, meg bele raktam minden tőlem telhetőt, akkor nem távozhatok szomorúan, sőt! Örülök, hogy eddig is eljutottam, ez az All Stars, a legjobbak vannak itt, előttem is nagy nevek estek ki, nagy nevek maradtak bent, örülök, hogy ennek a magnak a része lehettem! Persze nagyok sok dal lett volna, amit még szívesen elénekeltem volna! De úgy érzem, nagyon sok oldalamat megmutathattam ismét a zsűrinek és a nézőknek is, és 2020-ban már sikerült megnyernem ezt a műsort, nem lehetek telhetetlen, hálás vagyok!