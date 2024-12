Sydney van den Bosch és férje, Kaszás Benjámin: „Minden lehetséges módon kapcsolódunk egymáshoz”

A szerelmesek egy őszi napon mondták ki a boldogító igent. A friss házasok nem sokáig időztek itthon: már a szertartás másnapján nyakukba vették a világot, és nászútra mentek, amiről Sydney van den Bosch mesélt a hot! magazinnak.

Sydney van den Bosch-nak és Kaszás Benjáminnak ez az első karácsonya házaspárként (Fotó: Bella Rose Photography | Budapest Wedding Planner / hot magazin)

– Fantasztikus a házas lét! Nagyon jó érzés, hogy immáron a férjemnek szólíthatom Benjámint. Mindig is szoros kötelék fűzött bennünket egymáshoz, ami a házasságkötéssel csak erősebb lett. Mostanra, mondhatni, minden lehetséges módon kapcsolódunk egymáshoz. Emellett a legjobb döntés volt az esküvő után azonnal nászútra indulni, ahol átbeszélhettük az elmúlt időszak történéseit, és nagy pihenéssel kezdhettük meg a házaséletünket – kezdte Sydney.

„Inkább nyáron utazunk külföldre vagy látjuk vendégül itthon a távoli családtagokat” (Fotó: Bella Rose Photography | Budapest Wedding Planner / hot magazin)

Sydney van den Bosch és férje között nagy az egyetértés

Szerencsére Benjámin és Sydney családja is nagyon szereti a másik választottját, hamar sikerült egymásra hangolódniuk. A szerelmesek hasonló nevelést kaptak, és az értékrendjük is azonos, így nagy az egyetértés mindkét oldalon.

– A nagymamám istenien főz, így az ő fogásai egyetlen évben sem maradhatnak el az ünnepek alatt! Szerencsére jól kijönnek a családtagjaink, így mindenki megtapasztalhatja a mama főztjét. Világszerte élnek rokonaink, de karácsonykor mindig szűk családi körben ünnepelünk. Inkább nyáron utazunk külföldre vagy látjuk vendégül itthon a távolban élő családtagokat. Persze telefonon vagy online ilyenkor is köszöntjük egymást – áradozott Sydney.

„Még nem ünnepelhetünk az új otthonunkban” (Fotó: Bella Rose Photography | Budapest Wedding Planner / hot magazin)

A TV2 Szerencsekerék szerencselánya és teniszedző férje az első karácsonyukat ünneplik majd házaspárként. Ráadásul idén nem a hagyományos módon kerül sor ezekre a szép napokra.

– Mivel úgy alakult, hogy a ház körüli munkálatok miatt még nem ünnepelhetünk az új otthonunkban, készültünk B tervvel is. Nem szokványos módon tavaly a Mátrában, a természet közelségében töltöttük a karácsonyt, és ez idén sem lesz másként, ezúttal is szeretnénk elutazni. Mindenkinek saját szeretet-nyelve van. Nálam az egyik legfontosabb ebben a közösen eltöltött minőségi idő. A családi ajándékunk így ezúttal is egy közös utazás lesz. Persze év végén sokan számot vetnek, hogy mit értek el, de nem igazán vagyok tervezős típus, és nem is nagyon szeretek töprengeni a múlton. Ennek ellenére fontosnak tartom, hogy olykor-olykor számot vessük, de ez nálam nem feltétlenül köthető az év végéhez – mondta.