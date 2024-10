Ultradögös, így tündökölt álomesküvőjén Sydney van den Bosch

Nemrég ismét megházasodott a Szerencselány, Sydney van den Bosch. A gyönyörű modell és férje, Benjámin a Balatonnál mondták ki a boldogító igent. Az esküvőt nagy odafigyeléssel szervezték, amiről a 28 éves szépség többször is beszámolt Instagram-oldalán. Tökéletes napjukon még az időjárás is segítette őket, ugyanis a nagy napon nem esett csak az eső. Csodaként élték meg a házasságkötést, amiről Sydney legújabb Instagram-posztjában kicsit részletesebben is beszámolt.

Csodás volt az esküvőjük. Fotó: archív / hot magazin

A Szerencselány pár kép megosztásával és azok leírásával emlékezett meg szeptember 28-i esküvőjükről, aminek természetesen az egyik legfontosabb eleme gyönyörű menyasszonyi ruha volt. Kiemelte, mivel szereti az időtlen, klasszikus hangulatot idéző tervezéseket, így ezt szerette volna magán látni is a nagy napon. Egy teljesen letisztult vonalvezetésű ejtett vállú darabot választott hosszú uszállyal, amiben csak úgy tündökölt.

A szépséges ruhakölteményt gyöngyök tették igazán kortalanná, ami a modell kiegészítőiben is szerepelt. A finom, letisztult megjelenés természetesen magassarkújában is megjelent, aminek felvételében bizony különleges segítséget kapott, miután ruhája nem engedte, hogy egyedül megoldja azt:

Különleges pillanat volt, amikor a Nagymamám segített a cipőm bekapcsolásában de hát nem vitás, ez nem csak a fűző miatt volt, sokkal fittebb, mint én!

- jegyezte meg az újdonsült feleség, aki varázslatos esküvője után egy még varázslatosabb helyen, a Maldív-szigeten töltötte a nászútját férje oldalán.

Hiába azonban a tökéletes megjelenés, Sydney és Benjámin a balatoni kikötőt is megjárták pár fotó kedvéért, ami után bizony az álomruha koszos lett.

Nem mennék bele abba, hogy milyen állapotban van most a tisztítóban az álom ruhám de sokkal jobb a lelkiismeretemnek, hogy a saját, egyedi tervezésű ruhámban tettem ezt!

