Hatalmas felháborodást váltott ki Schumacher Vanda furcsa műtéti beavatkozása – videó

Schumacher Vanda hatalmas port kavart azzal, hogy két évvel ezelőtt chipet ültetett a kezébe egy svájci magánklinikán. Így Magyarországon ő volt az első, aki a csuklójával tudott fizetni. Azonban egy hónappal ezelőtt autóbalesetet szenvedett, és megsérült ez a chip, így meg kellett rendelnie a legújabb, 2.0-ás modellt.

Schumacher Vanda volt az első hazai sztár, akinek chipet ültettek a kezébe (Fotó: Szabolcs László)

– Korábban volt egy autóbalesetem, amiben én szerencsére nem sérültem, viszont a chip igen. Szerencsére meg is érkezett a 2.0-ás változat, amit most ki is bontok – mondta egy korábbi videójában Vanda.

Schumacher Vanda túl van a cserén

Nemrég Vanda egy hosszabb posztban mesélt arról, hogy a túl van az új chip beültetésén, amit már itthon csináltatott meg. A modell azt is leszögezte, hogy egy percig sem gondolkodott el rajta, hogy nem cserélteti ki. Büszkén, és humorral kezelte a beültetést, ami mindössze 15 perc volt, és Vandát láthatóan nem viselte meg a beavatkozás.

Maga a chip beültetése egy kb 15 perc tehát tényleg nem egy nagy dolog. Nekem azért tartott egy kicsit tovább a műtét, mert az előző chip hozzá nőtt a szövethez és azt ki kellet szedni. Az egész beavatkozásról készült videó kint van, amúgy tiktokon, ha érdekel nézd meg, ha pedig nem lapozz tovább. Tudom, hogy sok mindenki hülyeségnek tartja, amivel nekem nincs bajom, viszont mindenki el tudja dönteni, hogy hogy éli az életét, én ilyen vagyok, szeretem az új dolgokat, és nyitok a technológiai újítások felé, szóval még egyszer mondom ez nem ilyen influ poszt, nem reklám, hogy csinálja utánam bárki,

mert aki nem akarja ne csinálja, viszont mindenki azt csinál a testével amit akar, valaki mellimplantátumot tetet a testébe én chipet, mert megkönnyíti az életem – írta a képeihez büszkén az influenszer.