Nem mindig egyszerű az élet, ha az ember ismert szülők gyermeke: kivált, ha az adott híresség számtalan férfi vágyainak netovábbja. Pamela Anderson a '90-es évek egyik legismertebb szexszimbóluma volt, aki Baywatch-beli szerepével lett világhírű, mi több, egyenesen legendássá váltak azok a lassított jelenetek, amelyekben a piros, egyrészes fürdőruhában futott a parton. A szőke bombázó emellett összesen 13 alkalommal szerepelt a Playboy címlapján, ám azt annak idején még nem értette meg teljes mélységében, milyen hatással lehetnek ezek a szereplések a gyermekeire.

Pamela Anderson a Baywatch dögös életmentőjeként lett világhírű Fotó: Collection ChristopheL via AFP

Elvarázsolt és beszippantott a szórakoztatóipar, és nem vettem észre, hogy a fiaimnak mit kell átélniük miattam

– nyilatkozta Pamela Anderson a Variety Actors on Actors műsorában.

A színésznő továbbá számos botrányba is belekeveredett: az egyik legkellemetlenebb az az eset volt, amikor nyilvánosságra került az egykori férjével – és gyermekei apjával –, Tommy Lee-vel készített szexvideó. Fiai, a most 28 éves Brandon és a 26 éves Dylan gyakran szembesültek az anyjukhoz fűződő szexualizált képpel, ami megnehezítette a mindennapjaikat. Pamela Anderson most beismerte, „utólag visszagondolva másképp csinált volna dolgokat”, annak ellenére is, hogy szerette azt az időszakot – írja a Life.hu.